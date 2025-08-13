Sanction : La jauge du stade Kasarani réduite

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de réduire la capacité d'accueil du Centre sportif international Moi (MISC) de Kasarani à Nairobi, pour les prochaines rencontres de l'équipe nationale du Kenya dans le cadre du CHAN 2024.



Désormais, seuls 27 mille spectateurs sur un total de 60 mille seront autorisés à assister aux matchs à domicile des Harambee Stars (Tous ensemble en Swahili), a précisé l’instance dirigeante du football africain dans un communiqué, précisant que cette décision fait suite à plusieurs incidents survenus lors de récentes rencontres tenues dans ce stade.

La CAF impose également l’usage exclusif de billets électroniques, interdisant les billets thermiques, afin de renforcer le contrôle d’accès et d’éviter tout désordre.



Elle a appelé le comité local d’organisation et les autorités kényanes à appliquer strictement les règles de sécurité tout en multipliant les campagnes de sensibilisation aux règles d'accès et de sécurité.