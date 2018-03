Mondial FIFA : Oublions “United 2026” et concentrons-nous sur “Bidding Nation Morocco”

Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de part et d’autre des coups bas et non des moindres, mais qui ne peuvent être à eux seuls décisifs dans la course finale. Chaque dossier défendra et vantera sa candidature et «Maroc 2026» devra abattre ses meilleures cartes pour convaincre le maximum de votants, au nombre de 211 fédérations.

Et les meilleures cartes peuvent être autres que le fuseau horaire et la proximité avec l’Europe. De par le passé, l’on avait usé de ces donnes à toutes les sauces mais le résultat n’avait pas suivi. Et l’on voit mal comment il le sera aujourd’hui au moment où le décalage horaire n’est pas un grand souci puisque les matches peuvent être programmés en fin de matinée ou de soirée tant que cela arrange les diffuseurs et les sponsors FIFA dont les gros mastodontes se trouvent du côté de l’Amérique et de l’Asie.

Quant à la proximité avec l’Europe, il faut se dire que seule l’Espagne est aux portes du Maroc. Pour un Slave, un Scandinave ou encore un Germanique, traverser l’Atlantique pour débarquer en territoire américain, cela est égal, plus ou moins, au même nombre d’heures de vol qu’il devra se taper pour atteindre le Royaume.