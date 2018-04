Mondial 2026 : Roberto Carlos rejoint la liste des ambassadeurs de la candidature marocaine

Le footballeur brésilien Da Silva Rocha Roberto Carlos a rejoint la liste des ambassadeurs de la candidature marocaine, a annoncé vendredi le Comité de candidature Maroc 2026 dans un communiqué.

Le Brésilien rejoint ainsi la candidature marocaine en sa qualité d'ambassadeur, a souligné le comité, relevant que son nom s’ajoute sur la liste des ambassadeurs de la candidature marocaine, où figurent certaines icônes du football africain, notamment Joseph-Antoine Bell, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Adel Chedli et Robert Kidiaba.

"Je suis convaincu que le Maroc, terre de football, célébrera le meilleur du jeu, offrant au monde un tournoi impeccable et empreint de passion", a déclaré, à cette occasion, Roberto Carlos, cité par le communiqué.

Le Maroc bénéficie également du "soutien inconditionnel de stars légendaires du football marocain", Mustapha Hadji, Aziz Bouderbala, Mohamed Timoumi et Mehdi Benatia, a précisé la même source.

Champion du monde en 2002, Roberto Carlos, ancien joueur de l’Inter Milan et du Real Madrid, a remporté à plusieurs reprises la Ligue des champions de l’UEFA ainsi que le championnat et la Supercoupe d’Espagne.

Au cours d’une carrière riche en succès, Roberto Carlos a eu l’opportunité d’exhiber ses talents au sein de neuf clubs différents, notamment au Brésil, en Espagne, en Italie, en Turquie et en Inde.

Ce défenseur de classe mondiale "incarne les valeurs d’excellence, d’engagement, d’humilité et de fair-play qui sont celles de la démarche et du positionnement de la candidature marocaine", selon le communiqué.

Par ailleurs, le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Dominguez, a affirmé que la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde de 2026 est "très importante".

La candidature du Maroc pour organiser le Mondial 2026 est une "étape très importante", a-t-il déclaré à la MAP, en marge de l’ouverture, à Buenos Aires, du Congrès annuel de la Conmebol tenu en présence du président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, et des présidents de l'Union des associations européennes de football (UEFA), de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et de la Confédération africaine de football (CAF).

Il y a lieu de souligner que la Commission d’inspection de la FIFA est attendue aujourd’hui au Maroc, plus exactement à Marrakech. Elle doit se rendre le 17 à Agadir, le 18 à Tanger et le 19 à Casablanca.

A rappeler que cette Commission a effectué sa première visite d’inspection en vue de l’attribution du Mondial du côté du Mexique, avant de se rendre aux Etats-Unis et au Canada la semaine dernière.

Lorsque la tournée d’évaluation sera achevée, la FIFA publiera ses résultats. L’hôte du Mondial 2026 sera désigné le 13 juin lors du 68ème congrès de la FIFA, à la veille du début du Mondial 2018 en Russie.