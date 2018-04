Mondial 2026 : A propos du soutien de l’Algérie à la candidature du Maroc

Le ministre de la Jeunesse et des Sports algérien, El Hadi Ould Ali a affirmé, samedi à El Bayadh, que la décision du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika de soutenir la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe du monde de football 2026 sera exécutée avec fierté, rapporte l’agence APS.

Animant une conférence de presse au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, M. Ould Ali a souligné que son département ministériel est engagé à accompagner cette décision souveraine.

Par ailleurs, le ministre saint lucien du Développement et des Sports, Edmund Estephane, a annoncé, jeudi à Castries, le soutien "fort" de son pays à la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026, notant qu’il s’agit là d’une position qui “ne souffre pas l’équivoque”.