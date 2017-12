Mission accomplie pour Renard, Ammouta et Bouzidi

Hervé Renard, Lahoucine Ammouta et Saïd Bouzidi sont les trois cadres techniques qui ont brillé de mille feux au cours de la saison sportive 2017. Renard a réussi à qualifier le Onze national aux phases finales du Mondial FIFA en Russie et au tour des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Gabon.

Ammouta n’a pas été en reste, en remportant avec le Wydad le championnat du Maroc et la prestigieuse épreuve de la Ligue africaine des clubs champions. D’ailleurs, le Zemmouri est toujours en course pour le titre du meilleur entraîneur du continent aux côtés des sélectionneurs du Nigeria, Gernot Rohr, et d’Egypte, Hector Cuper.

Quant à Saïd Bouzidi, sa distinction est double. Il a réussi à s’illustrer avec le cinq national et le club de l’Association sportive de Salé. Avec l’équipe du Maroc, il a été demi-finaliste en championnat d’Afrique de basketball, alors qu’avec la formation slaouie, il a fait mieux en remportant le titre de champion d’Afrique des clubs champions aux dépens de l’équipe hôte du tournoi, l’ES Radès de Tunisie.