Miguel Vargas Maldonado à l’issue de son entretien avec Habib El Malki La visite de S.M le Roi Mohammed VI à la République Dominicaine a donné une nouvelle impulsion aux relations maroco-dominicaines

Le ministre des Relations extérieures de la République Dominicaine, Miguel Vargas Maldonado, a mis en avant, vendredi à Rabat, l'importance de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre son pays et le Maroc.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. Vargas Maldonado, qui s'est entretenu vendredi avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a indiqué que l'intégration économique entre les deux pays reste tributaire de l'intensification des échanges commerciaux bilatéraux.

M. Vargas Maldonado a également rappelé la visite de SM le Roi Mohammed VI à la République Dominicaine en 2004 et qui a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, se félicitant des rencontres qu'il a eues avec les responsables marocains lors de sa visite actuelle, et qui ont abouti à la signature d'accords importants.

De son côté, M. El Malki a fait observer que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a érigé la coopération Sud-Sud en choix stratégique, rapporte le communiqué. Le président de la Chambre des représentants a fait savoir que la visite du responsable dominicain au Royaume a été "couronnée de succès et a abouti à la signature d'accords importants".

Cette visite, a-t-il dit, "contribuera inévitablement au renforcement des relations bilatérales", saluant le caractère distingué des relations entre les deux pays qui ont connu un saut qualitatif ces dernières années.

Il a également plaidé en faveur de l'élargissement des domaines de coopération pour englober en particulier le domaine de l'éducation et de la formation avec le renforcement des échanges scientifiques et éducatifs, le tourisme, la pêche maritime et les services aériens, mettant en avant les orientations du Royaume dans le traitement des questions d'importance majeure, telles le développement durable, la protection de l'environnement et l'immigration.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a appelé à l'échange de visites entre les parlementaires afin de renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays, rappelant la qualité de membre observateur du Maroc auprès du Parlacen, une position qui permet au Royaume de consolider ses relations avec les pays de la région.