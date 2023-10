Masood Ahmed : Le Maroc a maintenu une croissance soutenue grâce à des politiques économiques fortes et constantes

Le Maroc a réussi à maintenir une croissance soutenue grâce à des politiques économique "fortes" et "constantes" et à son ouverture sur l'économie internationale, a affirmé le président du Center for Global Development (CGD), Masood Ahmed.



"J'ai suivi le processus des réformes engagées au Maroc depuis de nombreuses décennies, la trajectoire a toujours été positive", s’est félicité M. Ahmed, ancien directeur du Département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), dans une interview accordée à la MAP, en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.



Historiquement, l’un des aspects positifs du processus de réformes au Maroc est qu’il y a eu très peu de moments de rechute, a relevé le président du groupe de réflexion basé à Washington et à Londres et spécialisé dans le développement international, faisant savoir que cette continuité a créé le sentiment de l’existence d’une vision à long terme, d’une équipe qui supervise cette vision et d’une visibilité pour les investisseurs qui prennent des décisions d'investissement à long terme.



Dans ce sens, l’expert a affirmé que les structures de l’économie marocaine sont devenues moins dépendantes, tandis que les exportations se diversifient.



M. Ahmed s’est, par ailleurs, dit "impressionné" par les efforts consentis par les autorités marocaines pour la reconstruction des zones affectées par le violent séisme qui a secoué certaines régions du Royaume en septembre dernier, soulignant qu'un mois à peine après cette catastrophe, le Royaume a réussi le défi de mettre en place cette infrastructure "imposante" pour abriter les travaux des Assemblées annuelles du FMI et de la BM.