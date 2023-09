Marsa Maroc : Un trafic global traité de 27,2 MT à fin juin

Le trafic global traité par le groupe Marsa Maroc s'est établi à 27,2 millions de tonnes (MT) au premier semestre 2023, en hausse de 8,4% comparativement à la même période en 2022.



Ce niveau d'activité résulte de la progression du trafic conteneurisé de 19% à un volume de 1.214 milliers d'EVP (Equivalent Vingt Pieds) et de la stagnation du trafic de vrac et divers à 14,1 MT, explique Marsa Maroc dans une communication financière.



En détail, le trafic des conteneurs en transbordement continue d'afficher une croissance soutenue à 30% par rapport au 30 juin 2022, à 673 milliers d'EVP, grâce notamment au lancement d'un nouveau service, fait savoir la même source.



Pour ce qui est du trafic domestique, il retrouve sa tendance d'évolution positive à 7% pour s'établir à 541 milliers d'EVP à fin juin 2023, suite à la baisse du coût du fret maritime combinée à l'entrée de nouveaux armateurs au port de Casablanca, rapporte la MAP.



S'agissant du trafic de vrac solide, il augmente de 11% à 8,5 MT, tandis que le trafic de vrac liquide recule à 4,6 MT, suite au ralentissement des importations de fuel. Le trafic conventionnel, lui, atteint 1,03 MT.



Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé a avoisiné 2,12 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin, en croissance de 6,3% par rapport à la même période en 2022.

Par ailleurs, Marsa Maroc fait savoir que ses investissements consolidés se sont élevés à 138 MDH et concernent l'acquisition de divers matériels.



Quant à l'endettement net du groupe, il s'est chiffré à 105 MDH à fin juin dernier, en net recul comparativement à fin juin 2022. Les dettes de financement baissent à 2,3 MMDH, tandis que les disponibilités s'élèvent à 2,19 MMDH du fait du décalage dans le paiement des dividendes au titre de l'exercice 2022 à fin juillet 2023 (contre juin 2022 pour les dividendes de l'année précédente).