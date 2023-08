Les différents services de l'aéroport d'Oujda-Angad sont à pied d'œuvre pour accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans les meilleures conditions dans le cadre de l'opération "Marhaba 2023".



Depuis le 05 juin dernier, date du lancement de l'opération Marhaba, les différents acteurs concernés ont mis les bouchées doubles pour le renforcement des dispositifs de contrôle sécuritaire, douanier et sanitaire à l'aéroport, ainsi que des équipes aéroportuaires chargées de l'orientation et de l'accompagnement des voyageurs, outre les équipes des compagnies aériennes et des services aéroportuaires.



En partance comme à l'arrivée, l'équipe de la MAP a constaté, lors d'une visite effectuée dans les artères de cette plateforme aéroportuaire, une forte mobilisation et une coordination sans faille de toutes les parties prenantes, avec pour objectif d'assurer une meilleure fluidité, notamment pour les passagers et les bagages.



De l’amont à l'aval, un véritable travail de fourmi fut constaté lors de la visite de cette installation aéroportuaire, où tous les passagers sont bien accueillis et accompagnés de l'arrivée, à l'enregistrement, passant par les postes d'inspection filtrage et le contrôle des papiers.



Acteur incontournable en la matière, la Fondation Mohammed V pour la solidarité s'est attelée, en coordination avec les autorités aéroportuaires, à prendre en charge les passagers à besoins spécifiques et les personnes âgées à même d'offrir les facilités nécessaires.



Même son de cloche chez les magasins, kiosques à journaux, restaurants, cafés et bureaux de change qui offrent des prestations selon les normes en vigueur en fonction des arrivées et départs. Et pour joindre l'utile à l’agréable, les Marocains du monde ont droit à d'autres services mis à leur disposition dès leur atterrissage dans cet aéroport.



Il s'agit notamment de l’Agence urbaine d'Oujda qui a pris un ensemble de mesures visant à assurer un accompagnement adéquat et à faciliter l'accès à leurs services. "Soucieuse de répondre aux attentes des MRE, en termes de doléances et autres formalités administratives, l’Agence urbaine d’Oujda a mis en place un ensemble de mesures, notamment un guichet unique et des cellules d’accueil, ainsi qu'un ensemble de services en ligne", a indiqué à la MAP le chargé de mission à l'Agence, Abdelhafid Chouiter.



M. Chouiter a ajouté que l'Agence urbaine d'Oujda compte également organiser des journées portes ouvertes au profit des MRE et ce au niveau de son siège et de leurs antennes, ainsi qu'au niveau de l'aéroport d'Oujda-Angad, dans le but de fournir toutes les informations nécessaires concernant leurs services et de répondre aux questions liées aux différentes opportunités d'investissement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'aéroport d'Oujda-Angad, Said Benbouazza a indiqué que plus de 540.000 passagers ont transité par cet aéroport depuis le 1er janvier 2023, dont 190.000 passagers depuis le lancement de l'opération Marhaba, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l’année 2022.



Cette performance se traduit par une dynamique positive que connaît l'aéroport d'Oujda-Angad notamment à travers le renforcement de l'offre des vols, a-t-il dit, notant qu'un plan d'action a été établi et des mesures ont été prises pour réussir cette opération (Marhaba 2023), et ce en étroite coordination avec la DGSN, la Gendarmerie Royale, les Douanes, et d’autres partenaires.



L'objectif étant d'être au chevet des Marocains du monde et d'assurer la meilleure qualité des services offerts au sein de l'aéroport, a tenu à préciser M. Benbouazza, faisant savoir que les efforts se poursuivent pour faciliter l'accueil des MRE et leurs démarches administratives, ainsi que réduire les temps d'attente.



De leur côté, des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger ont salué les bonnes conditions d'accueil les facilités offertes à l'aéroport, exprimant leur joie et leur bonheur de regagner le Maroc pour rencontrer leurs familles et proches et renouer le contact avec eux.



L'opération Marhaba 2023 avait démarré le 05 juin sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la solidarité qui contribue à cette opération avec l’ensemble des parties prenantes nationales, en activant le dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, de la France, de l’Italie et de l’Espagne, composé de 24 sites d’assistance et d’accompagnement pour les Marocains résidant à l’étranger.



Cette opération a nécessité la mobilisation d'un effectif de près de 1400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, avec pour missions d’être à l’écoute des MRE, de les assister et de leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.