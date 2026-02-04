Marco Rubio : Le Maroc joue un rôle clé dans les efforts de diversification des chaînes d'approvisionnement

Le Maroc joue un "rôle clé" dans les efforts visant à sécuriser et à diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales des minéraux critiques, a affirmé, mercredi à Washington, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio.



Intervenant lors d’une conférence de presse en marge d'une réunion ministérielle sur les minéraux critiques, organisée au siège du Département d’Etat américain, M. Rubio a expliqué que le Maroc a un "rôle clé à jouer en raison des gisements dont il dispose, mais aussi en raison de la volonté du Royaume d'investir dans la transformation et de sa coopération en acceptant de prendre part à cette initiative mondiale".



"C'est important pour le Maroc, qui peut jouer un rôle de premier plan, car il dispose de réserves minérales importantes dont il peut tirer parti pour développer son économie", a poursuivi le chef de la diplomatie américaine.



M. Rubio a estimé qu'à l'instar des autres pays du globe, le Royaume a "intérêt à disposer d'un approvisionnement fiable et diversifié à travers le monde en matériaux transformés, finis et raffinés pouvant être utilisés de manière rentable pour favoriser son développement économique".



"Le Maroc peut donc jouer un rôle clé à cet égard, et nous sommes très heureux qu'il soit ici aujourd'hui, à la table avec nous", a dit le secrétaire d’Etat américain en marge de cette rencontre qui a réuni des ministres des Affaires étrangères et de hauts responsables de plus d’une cinquantaine de pays, dont le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La séance d’ouverture de la réunion a été marquée par la participation du vice-président américain JD Vance.



Les discussions se sont focalisées sur les investissements dans les minéraux critiques et les mécanismes de prix plancher. Les participants ont, en outre, lancé le "Forum sur l'engagement géostratégique dans le secteur des minerais et des ressources".



Parmi les pays participants, figurent notamment l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, la Jordanie, le Bahreïn, Oman, la France, la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Norvège, la Suède, l’Inde, le Japon, la République de Corée, Singapour, l’Argentine, le Brésil, le Mexique et l’Australie.