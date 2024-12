Marché obligataire : L'offre du Trésor à des plus bas depuis le début de l'année

La fin de 2024 s'est caractérisée par une offre du Trésor, sur le marché obligataire, à des plus bas depuis le début de l'année, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 13 au 19 décembre.



Le Trésor a effectué cette semaine une souscription de 500 millions de dirhams (MDH) face à une demande des investisseurs de 3 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir AGR dans cette note, précisant que "la levée mensuelle cumulée à ce jour a atteint 2,4 MMDH, soit 57% du besoin de financement annoncé pour le mois de décembre de 4,3 MMDH".



Face à cette maîtrise de l'offre du Trésor sur le marché des adjudications, les taux primaires ont accusé des baisses importantes par rapport à la séance dernière. En effet, les taux 13 semaines et 2 ans ont reculé de 11 et 9 points de base (pbs) respectivement sur une semaine.



AGR indique aussi qu'une tendance haussière a été observée sur le marché secondaire avec une hausse atteignant 5 pbs sur la même période.