"Marché des capitaux et financement des régions : Outils, opportunités et enjeux", thème d'un atelier d'échanges à Rabat

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l'Association des régions du Maroc (ARM) ont co-organisé, récemment à Rabat, un atelier d'échanges autour des solutions de financement proposées par le marché des capitaux, ainsi que les opportunités et les défis associés.



Selon un communiqué conjoint de l'AMMC et de l'ARM, cet atelier, tenu avec la participation de l'Ordre des experts-comptables, a rassemblé une quarantaine de participants, notamment des directeurs généraux et des responsables financiers des conseils régionaux et des sociétés de développement régional, des professionnels du secteur, ainsi que des représentants de l'ARM et de l'AMMC.



Cette rencontre a été l'occasion de discuter du rôle majeur du marché des capitaux dans la diversification des sources de financement des régions et d'explorer les axes de développement sur les plans réglementaire, financier et comptable afin de faciliter leur accès à ce marché.



Elle a également permis de favoriser les échanges d'expériences et d'identifier les éventuels besoins d'accompagnement par l'ARM et l'AMMC, ainsi que des schémas de financement adaptés aux spécificités des régions du Royaume.



Cet atelier ouvre ainsi la voie à une collaboration renforcée en faveur d’un accès élargi des régions au financement par le marché des capitaux. Il s'inscrit dans une démarche visant à accompagner durablement les régions dans la réalisation de leurs ambitieux programmes de développement.