Marché de la dette : Les BdT représentent 73% de l'encours global à fin mai 2023

La part des bons du Trésor (BdT) dans le marché de la dette demeure prépondérante, représentant 73% de l'encours global durant les cinq premiers mois de cette année, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Dans le segment de la dette souveraine, les levées du Trésor se sont chiffrées à 155 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2023, précise l’AMMC dans le 8ème numéro de sa Revue du marché des capitaux. Les émissions ont porté à hauteur de 41% sur des maturités moyennes, 39% sur des maturités courtes et les 19% restantes sur des maturités longues, avec des taux compris entre 2,9% et 5,5%, fait savoir la même source.



Au niveau du marché obligataire, les émissions se sont établies à 3,5 MMDH depuis le début de l’année. S'agissant du marché des titres de créances négociables, les émissions ont atteint 37 MMDH à fin mai 2023, drainées à hauteur de 75% par les levées bancaires. Le 8ème numéro de la Revue du marché des capitaux revient sur les principaux événements qui se sont déroulés au premier semestre 2023. Les chiffres clés enregistrés par les différents compartiments des marchés sont repris dans ses rubriques. Est également proposé un focus sur le cadre réglementaire relatif aux conditions d'enregistrement et d'exercice des conseillers en investissement financier, qui est entré en vigueur avec la publication au Bulletin officiel en mars 2023 de la circulaire n°01/20 de l'AMMC relative aux conseillers en investissement financier.