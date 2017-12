MAT-Raja délocalisé au Complexe Moulay Abdellah à Rabat

Le match devant opposer le MAT au Raja, comptant pour la 12ème journée du championnat national de football D1, a enfin trouvé un stade pour l’accueillir. Ce choc entre deux clubs aux fortunes diverses se déroulera au Complexe Moulay Abdellah à Rabat apparemment dimanche à partir de 15 heures.

Le Moghreb de Tétouan à l’instar des autres clubs sans terrain fixe a beaucoup galéré au cours de cette semaine afin de dénicher un stade où il pourrait jouer son match contre le Raja. Bien entendu, le MAT accueillait ses hôtes du championnat au stade municipal de Larache mais pour le Raja, l’histoire a été tout autre.

Dans une déclaration à Radio Mars, le président du MAT, Abdelmalek Abroun, n’a pas caché son étonnement quant à la réponse des autorités de la ville qui ont refusé, cette fois-ci, d’autoriser le déroulement de ce match au stade de Larache, invoquant des raisons sécuritaires. Comme quoi le Raja et son public sont des persona non grata. Et pour débloquer cette situation, le patron du Moghreb de Tétouan a affirmé qu’il avait contacté les walis d’autres villes, notamment celui de Tanger, mais c’est l’excuse sécuritaire qui a été de nouveau avancée. Face à ce refus, Abdelmalek Abroun est allé jusqu’à dire que son club était prêt à croiser le fer avec le Raja à huis clos.

Pour sauver les meubles, fort heureusement il y a le Complexe Moulay Abdellah à Rabat qui, faut le reconnaître, avantagerait beaucoup plus les Verts qui ont l’habitude de se produire sur cette pelouse devant leur grand public qui ne manquera certainement pas de se déplacer en masse, contrairement à des Tétouanais boudés par leurs supporteurs.

Par ailleurs, le bal de cette manche du championnat sera ouvert ce samedi par les rencontres RSB-RAC, RCOZ-HUSA et FUS-OCS. A propos du FUS, il y a lieu de signaler que pour cette rencontre, il ne sera pas coaché par Walid Regragui qui a écopé d’un match de suspension assorti d’une amende de 4000 DH suite à son expulsion face au HUSA pour le compte de la 11ème journée.

Quant au programme dominical, il comporte les matches CRA-OCK, DHJ-KACM et CAK-AS FAR, club dont les commandes techniques ont été confiées à un revenant, à savoir Abderrazak Khairi qui a succédé à Aziz El Amri remercié.

A l’instar des autres journées, cet acte sera tronqué du match WAC - IRT reporté à une date ultérieure.