Lopetegui : Un titre, ça se gagne

“Un titre mondial, ça se gagne”:

sélectionneur de l’Espagne, Julen Lopetegui espère “aller le plus loin possible” au

Mondial-2018 mais il a refusé dans un entretien avec l’AFP de préciser un objectif concret, rejetant les “calculs de la laitière avec son pot au lait”.



L’Espagne est invaincue en 18 matchs sous votre direction. Est-elle favorite de cette Coupe du monde (14 juin-15 juillet)?

“Ce genre de qualificatifs est davantage de votre ressort que du nôtre. Pour notre part, nous avons la sensation d’avoir vécu un beau périple pendant deux ans. Nous avons beaucoup grandi en tant qu’équipe et nous voulons aborder ce rendez-vous concentrés, avec une ambition et une humilité maximales. A partir de là, on verra. Un titre mondial, ça se gagne. Non pas en se choisissant des adjectifs qualificatifs mais en le démontrant sur le terrain. Chaque équipe a ses chances. Nous, nous avons l’opportunité de démontrer que nous en sommes capables. Nous avons confiance en notre équipe et nous essaierons d’aller le plus loin possible.”



Quel objectif concret vous fixez-vous pour ce Mondial ?

“On ne se fixe pas d’objectifs à long terme, on se concentre sur ce qu’on a à faire pour arriver préparés de la meilleure des manières possibles. Nous devons entraîner et préparer l’équipe du mieux possible pour parvenir à notre but. Voilà les objectifs que se fixe un entraîneur. Ensuite, nous verrons ce que nous sommes capables de faire au Mondial. Mais je refuse de faire des calculs comme la laitière avec son pot au lait. Dans le football, cela ne sert à rien. Nous nous focalisons sur notre préparation et nous voulons essayer de gagner tous nos matchs.”



Ce Mondial peut-il être l’aboutissement de la génération dorée espagnole ? Les Iniesta, Silva, Ramos, Piqué, Busquets...

“Assurément, ils peuvent nous apporter beaucoup. Si ce n’était pas le cas, ils ne joueraient pas à un tel niveau avec leurs clubs et avec nous. Ces joueurs de générations précédentes, mélangés avec des joueurs plus jeunes issus des nouvelles générations, doivent nous permettre de former une équipe compétitive, qui interprète parfaitement ce que nous souhaitons produire au niveau footballistique.”



Dans ce contexte, comment gérez-vous ce passage de relais entre générations ?

“Le football espagnol a vécu en 2008, 2010 et 2012 une époque extraordinaire, historique. Ensuite, la sélection n’a pas réussi à rester au sommet mais c’est normal, parce qu’il est impossible de toujours gagner. Aujourd’hui, nous essayons de mettre sur pied une bonne équipe, de la faire grandir et d’être capables de gagner chaque match que nous jouons.”



Quelle trace aimeriez-vous laisser dans le monde du football ? Quelle image voudriez-vous qu’on retienne ?

“Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi ! Nous essayons d’être à la hauteur de nos responsabilités, d’améliorer l’équipe à tous les niveaux, individuel, collectif... Il y a beaucoup d’aspects à travailler en tant que sélectionneur, on essaie de développer du mieux possible notre fonction, notre profession. Mais on ne regarde pas vraiment la manière dont on se souviendra de nous.”



Outre l’Espagne, on cite souvent l’Allemagne, le Brésil ou le Portugal parmi les favoris du Mondial. La France en fait-elle partie ?

“La France est une équipe extraordinaire. Elle a pour elle le niveau de ses joueurs et l’expérience de son sélectionneur (Didier Deschamps) dans ce genre de compétitions. C’est un bagage très important pour pouvoir obtenir de grandes choses. Si on considère chaque poste un à un, il y a à chaque fois beaucoup de joueurs français, ce sont des joueurs techniques et physiques avec une belle connaissance du jeu. Les joueurs français jouent dans les meilleurs championnats du monde et leur sélectionneur a une grande expérience au niveau international. Il est certain que ce sera une équipe redoutable pour n’importe quel adversaire”.