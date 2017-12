Londres a promis qu'il tiendrait ses engagements sur le Brexit

Le ministre britannique chargé du Brexit, David Davis, a promis que le Royaume-Uni ne reviendra pas sur ses récents engagements envers l'UE, a affirmé mercredi le chef de file du Parlement européen pour les négociations sur le Brexit.

"J'ai parlé hier à David Davis et il m'a assuré que ce n'est pas du tout son intention, ni celle du gouvernement britannique, de revenir en arrière, de revenir sur leurs engagements", a déclaré le libéral belge Guy Verhofstadt, devant les eurodéputés réunis en scéance plénière à Strasbourg.

De son côté, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, qui s'exprimait juste avant M. Verhofstadt dans le même hémicycle, a de nouveau mis en garde Londres contre toute tentation de retour en arrière par rapport à l'accord trouvé la semaine dernière avec Bruxelles, qui comporte une série de dispositions pour permettre un divorce à l'amiable.

Dimanche, M. Davis avait affirmé que Londres ne paierait sa facture de divorce de 40 à 45 milliards d'euros à l'UE que s'il parvenait à conclure un accord commercial avec Bruxelles, et avait souligné le caractère selon lui non contraignant du compromis signé vendredi.

Ce compromis porte notamment sur les principes du règlement financier du Brexit dans le cadre d'un accord sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l'UE à compter de fin mars 2019. Il a ouvert la voie à des discussions sur leur future relation commerciale, auxquelles les dirigeants européens doivent donner leur feu vert lors d'un sommet vendredi à Bruxelles.

Les propos de M. Davis avaient provoqué la colère de l'Union européenne et les chefs de file de plusieurs groupes politiques au Parlement européen les ont jugés "inacceptables" mardi.

Mercredi, M. Barnier a prévenu: "Nous n'acceptons aucun retour en arrière (...) Ces progrès sont actés et devront être rapidement traduits dans l'accord de retrait" qui doit inscrire dans le marbre les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

A ce propos, M. Verhofstadt a estimé que ce travail de rédaction devrait être réalisé "dans les prochaines semaines" et "pas dans les prochains mois".

Par ailleurs, dans une lettre adressée aux pays membres, Donald Tusk a estimé qu'il n'y avait pas de temps à perdre et a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion du bloc communautaire qui prévaut depuis le début des discussions.

Le danger est de voir des intérêts divergents s'exprimer lors de la phase de négociation sur les relations commerciales alors qu'une position commune était facile à tenir tant qu'il s'agissait d'imposer à Londres un respect de ses obligations.

"Il va y avoir une course contre la montre effrénée au cours de laquelle notre unité sera à nouveau la clé", écrit Tusk. "Et l'expérience a montré jusqu'à présent que l'unité était la condition sine qua non d'un Brexit ordonné".

Les responsables européens s'attendent à des négociations relativement franches concernant la période de transition voulue par Theresa May car la Grande-Bretagne souhaite obtenir un accord rapidement et parce que l'UE souhaite que cette phase soit aussi simple que possible.