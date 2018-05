Ligue des champions : Le WAC et le DHJ en quête de points pour entrevoir la suite du parcours dans de bonnes dispositions

Place à la compétition continentale avec la tenue ce soir à partir de 19 heures de deux rencontres comptant pour la seconde journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le WAC donnera la réplique à l’AS Port du Togo (groupe C), tandis que le stade El Abdi à El Jadida sera le théâtre de la confrontation qui mettre aux prises le DHJ avec le TP Mazembe de la RD.Congo (groupe B).

Après avoir forcé d’entrée un précieux nul en déplacement aux dépens du Mouloudia d’Alger (1-1), l’équipe jdidie retrouvera ses bases en vue de croiser le fer avec un sacré client, le Tout Puissant Mazembe, vainqueur de la dernière Coupe de la CAF et qui avait surclassé lors de la manche inaugurale les Algériens de l’Entente de Sétif sur le large score de 4 à 1.

Un match qui s’annonce difficile mais qui reste jouable pour les poulains d’Abderrahim Taleb qui affiche dans ses déclarations un optimisme mesuré, indiquant que «le TP Mazembe est un adversaire redoutable, sauf que le Difaâ dans un grand jour est capable de glaner les trois points de la partie». Ajoutant à ce propos que « la victoire permettra au club de prendre les commandes du groupe et d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions ».

A noter que ce match sera sifflé par le Botswanais Joshua Bondo qui sera secondé par Souru Phatsoane du Lesotho et Sidiki Sidibe de la Guinée.

L’autre rencontre de ce groupe sera une explication cent pour cent algérienne entre l’Entente de Sétif et le Moulodia d’Alger et aura pour arbitres l’Egyptien Ghead Grisha au centre, le Marocain Redouane Achik et le Soudanais Waleed Ahmed Ali comme juges de ligne.

Le Wydad, comme précité, sera à l’épreuve de la formation togolaise de l’AS Port, défaite à l’issue de la première journée dans ses bases par l’équipe guinéenne du Horoya Conacky (1-2). Le WAC, qui reste sur un nul ramené de Pretoria face à Mamelodi Sundowns (1-1), ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances et l’on voit mal, sur le papier, comment le champion sortant ne parviendrait pas à s’imposer devant son public qui sera certainement présent en masse pour s’acquitter de son rôle de 12ème joueur.

Après avoir perdu son titre de champion national, le WAC est déterminé à mener une excellente campagne continentale à commencer par le match de ce soir dont l’arbitrage a été confié à des referees des Seychelles avec Bernard Camille au centre assisté de Gilbert Lista et James Fedrick.

Il y a lieu de signaler que l’autre match de ce groupe devant, opposer au stade 28 Septembre à Conakry, le Horoya à Mamelodi Sundowns a été reporté au 22 courant à la demande du club sud-africain et après accord de l’équipe guinéenne, lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine, cafonline.com