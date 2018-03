Les réservistes de l’EN se sont bien défendus face à l’Ouzbékistan

Le Onze national est parvenu, mardi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à prendre le meilleur (2-0) sur son homologue ouzbèk au titre d’un match amical entrant dans le cadre de sa préparation aux phases finales du Mondial FIFA en Russie l’été prochain.

Une mi-temps a suffi à l’équipe nationale pour sceller le sort de cette partie qui, contre toute attente, n’a pas drainé grand monde. Pour sa première sélection avec les «A», le buteur du dernier CHAN, Ayoub El Kaabi n’a pas raté l’occasion pour faire valoir son savoir-faire, débloquant la situation d’entrée de jeu dès la 4ème minute.

Après avoir ouvert le score, la sélection marocaine, composée quasiment de réservistes, n’a pas lâché prise, trouvant de nouveau le chemin des filets (42è) par l’entremise de Marouane Da Costa, un but qui devrait faire certainement beaucoup de bien au sociétaire d’İstanbul Başakşehir, critiqué pour sa prestation lors du premier match amical face à la Serbie, remporté à Turin par 2 à 0.

Un match test, doit-on le reconnaître, a duré le temps d’une mi-temps. Au cours de la seconde, plusieurs changements ont été effectués et il était tout à fait normal de voir chacun des joueurs alignés vouloir saisir à fond ses chances et défendre sa place tant qu’il y aura des infortunés qui suivront, hélas, le Mondial devant leurs postes télés.

Et ils étaient quelques internationaux à émerger du lot et le sélectionneur national Hervé Renard, sans les encenser outre mesure, n’a pas manqué de le faire savoir lors de la conférence d’après match. Il s’agit en effet d’Ayoub El Kaabi qui, d’après Renard, doit davantage travailler ses déplacements, Amine Harit qui a sorti un match correct ou encore le néophyte Walid Hajjam qui s’est acquitté pleinement de sa tâche.

Sauf qu’il y a un point qui agace, apparemment, beaucoup plus que d’autres Hervé Renard est la perte de ballon dans des zones où il ne faudrait pas jouer avec le feu. Il a tenu à le répéter, tonnant que face à nos prochains adversaires en Coupe du monde, de sacrés morceaux de la trempe de l’Espagne, du Portugal sans omettre l’Iran, ce genre d’erreur pourrait être payé cash.

Un peu plus de deux mois séparent donc l’équipe nationale du Mondial, compétition qu’elle retrouve après deux décades d’absence. Pour l’ultime stage de préparation prévu fin mai en Suisse, où seuls les 23 partants en Russie seront de la partie, le Onze marocain, en vue de peaufiner les réglages nécessaires, affrontera deux autres sparring-partners, probablement la Slovaquie et l’Estonie et ce en attendant la confirmation de la FRMF.

Comme précité, le Onze national entamera la Coupe du monde le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, avant de croiser le fer, cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou, avec le Portugal. Le dernier match de la phase de poules est prévu le 25 dudit mois à Kaliningrad face à la redoutable sélection espagnole et son armada de stars.

Le Onze national s’était qualifié au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.