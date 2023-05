Les opportunités d'investissement dans les provinces du sud du Maroc mises en avant au Mexique

Le développement inclusif et les opportunités d'investissement dans les provinces du sud du Maroc ont été mis en avant lors d’une rencontre organisée récemment au Chiapas, au sud du Mexique.



Une délégation regroupant plusieurs compétences des provinces du sud a participé à cette rencontre internationale initiée par le Réseau international pour le développement durable, à l'Université des sciences et des arts du Chiapas, rapporte la MAP.



Animées également par des experts, des chercheurs et des représentants de la société civile du Mexique et des États-Unis, les discussions ont porté sur les efforts et les perspectives de développement dans les domaines notamment de l'énergie, du développement durable, de l'environnement et de l'éducation.



Intervenant à cette occasion, le directeur du Centre régional d'investissement de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, Mounir Houari, a passé en revue les multiples opportunités d’investissement dans les provinces du sud du Maroc, ainsi que l’essor qu'elles connaissent grâce aux investissements colossaux engagés dans la région, comme en témoigne le nouveau modèle de développement au Sahara lancé par SM le Roi Mohammed VI avec un budget de huit milliards de dollars.



Pour sa part, la directrice des projets éoliens à Tarfaya et Boujdour, Khadija Ezawi, a mis l’accent sur le rôle des universités dans la formation et la recherche scientifique dans l’objectif de développer des projets énergétiques, notant que ces établissements constituent l'un des piliers du développement multidimensionnel dans le sud du Maroc.



Elle a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé dans le domaine académique et en matière de recherche pour assurer une transition énergétique durable.



Quant au vice-président du Conseil provincial de Tarfaya, Shaibata Mrabih Rabou, il a évoqué les contraintes juridiques et pratiques auxquelles sont parfois confrontés les conseils élus pour adopter la transition énergétique, promouvoir l'investissement et sensibiliser la population et les acteurs civils à l'importance de contribuer à cette mutation vers une économie propre.



De son côté, El Mami Boussif, président d'une association locale de jeunes, a abordé le rôle du secteur privé dans le développement des projets d'énergies renouvelables et son impact sur l'insertion des jeunes et l'encadrement des compétences locales dans les régions du Sud du Royaume.



Cette réunion a été marquée également par des exposés sur les projets et stratégies de développement au Sahara marocain ainsi que sur les moyens de stimuler la coopération entre cette région et le sud du Mexique dans divers domaines.