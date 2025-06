BMCE Capital Gestion doublement primée au "Lipper MENA Markets 2025 Fund Awards"

Deux fonds de BMCE Capital Gestion ont été primés dans les segments "MENA Markets Fund" et "MENA Markets Domestic Funds", à l'occasion de l'édition du "Lipper MENA Markets 2025 Fund Awards", organisée par London Stock Exchange Group (LSEG).



Ainsi, le FCP (Fonds Commun de Placement) Capital Trésor a remporté le prix du meilleur fonds sur 10 ans dans la catégorie "Bond MAD" et le FCP Capital Imtiyaz Liquidité a été désigné le meilleur fonds sur 10 ans dans la catégorie "Bond MAD Short Term", indique un communiqué de BMCE Capital Gestion.



Filiale de Bank of Africa – BMCE Group, BMCE Capital Gestion est une société de gestion d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de droit marocain soumise au contrôle de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).



Elle propose une gamme diversifiée d'OPCVM et accompagne ses clients institutionnels, entreprises et particuliers dans leurs choix d'investissement. L'expertise de BMCE Capital Gestion englobe les principales catégories d'OPCVM, à savoir les OPCVM monétaires, obligataires, diversifiés, actions et contractuels.



BMCE Capital Gestion est notée Excellent (mar) par Fitch Ratings, certifiée ISO 9001 version 2015 et Engagements de Services par le Bureau Veritas Maroc pour son Système de Management de Qualité ainsi que la qualité de ses services et conforme à la norme ISAE 3402 Type II par Mazars.