Secteur non financier : La progression du crédit bancaire s'accélère à 4,2% en avril

La croissance du crédit bancaire au secteur non financier (SNF) s'est accélérée de 3,9% à 4,2% en avril dernier, ressort-il du récent bulletin de statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).



Cette évolution reflète l'accélération de la croissance des prêts alloués au secteur privé de 3,4% à 3,8%, avec un accroissement de 2,3% des crédits aux sociétés non financières privées et de 2,6% des prêts aux ménages, explique BAM.



En revanche, les concours au secteur public ont vu leur rythme décélérer de 8,2% à 7,3%, reflétant le ralentissement à 10,5% de la croissance des prêts aux sociétés non financières publiques.



Par objet économique, l'évolution en glissement annuel du concours bancaire au secteur non financier traduit l'accélération de la progression de l'ensemble de ses composantes, à l'exception des facilités de trésorerie qui ont vu leur croissance décélérer de 3,8% à 2,1%.

En effet, les prêts à l'équipement se sont accrus à 11,3% après 9,8%, les crédits immobiliers à 3,3% après 2,7% et les prêts à la consommation à 2,6% après 1,9%.



S'agissant des créances en souffrance, leur croissance a marqué un accroissement à 4,5% après 2,3% en mars 2025, et leur ratio au crédit s'est établi à 8,7% après 8,4%.