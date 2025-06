Auto Nejma Maroc réalise avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé de 600 MDH

Auto Nejma Maroc a réalisé avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé qui s'est clôturée par la souscription, auprès d'investisseurs qualifiés, de 600 millions de dirhams (MDH).



Cette opération, répartie en trois tranches non cotée à la Bourse de Casablanca, permettra à Auto Nejma Maroc de diversifier ses sources de financement pour en optimiser leurs coûts et de financer les projets de développement de son réseau de distribution, indique la société dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



La tranche « A » porte sur une maturité de 2 ans, un taux révisable 26 semaines, avec un plafond de 300 MDH et une valeur nominale de 100.000 dirhams pour chaque obligation (remboursement in fine du principal), rapporte la MAP.



Avec une maturité de 4 ans et un taux révisable 26 semaines, la tranche « B » est plafonnée à 150 MDH, avec une valeur nominale de 100.000 dirhams pour chaque obligation (remboursement amortissable semestriellement du principal). S'agissant de la tranche « C », qui est avec une maturité de 4 ans et un taux fixe, elle est plafonnée à 150 MDH, avec une valeur nominale de 100.000 dirhams pour chaque obligation (remboursement amortissable annuellement du principal).