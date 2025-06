La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

La Bourse de Casablanca, fermée lundi à l'occasion de l'Aïd Al-Adha, a démarré en bonne mine mardi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,45% à 18.646,59 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,52% à 1.527,33 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,36% à 1.282,89 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait de 0,7% à 1.828,75 pts, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (+9,12% à 97 DH), Afric Industries SA (+6,29% à 341,2 DH), Minière Touissit (+5,46% à 2.298 DH), Cartier Saada (+3,25% à 31,75 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+2,21% à 874 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



Les plus fortes baisses ont été accusées par IB Maroc.com (-3,54% à 36,55 DH), Réalisations Mécaniques (-1,7% à 452,1 DH), BMCI (-0,81% à 613 DH), Aradei Capital (-0,4% à 483,05 DH) et Ciments du Maroc (-0,05% à 2.029 DH).



Vendredi dernier, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,68%.