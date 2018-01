Les mondialistes africains à l’école du fieldwiz

La Confédération africaine de football (CAF) a organisé au Centre national de football de Maâmoura, un atelier médical au profit des médecins et préparateurs physiques des cinq sélections africaines qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA, Russie 2018. Une présentation du kit «fieldwiz» a été effectuée.

Les participants ont eu droit à une explication théorique et pratique pour bien manipuler le kit. La partie théorique a été animée par Julien Moix et Jan Laïs, managers de fieldwiz, qui ont expliqué l’importance dudit kit et son mode de fonctionnement, en présence du Dr Yacine Zerguini, vice-président de la commission médicale de la CAF.

Ce dernier a tenu à saluer l’initiative du président de la CAF, M. Ahmad, et des membres du Comité exécutif. «C’est la première fois que la CAF prend une telle décision, celle d’accompagner ses représentants en Coupe du monde, Russie 2018. Pour moi, il s’agit d’une décision historique», a-t-il déclaré dans son discours de bienvenue.

La partie pratique s’est déroulée juste après, sur le terrain. En effet, les joueurs de la sélection marocaine U-19, en stage au CNF, ont chacun porté un kit fieldwiz (un dossard avec un GPS), et ont disputé une opposition de 2X15 minutes. Cela a permis aux participants d’apprendre à manipuler le kit et surtout récupérer toutes les données de ce dispositif technologique et les exploiter pour un meilleur suivi des performances des joueurs.

A signaler que la CAF a pris la décision de distribuer également le kit fieldwiz aux 49 autres associations membres.

Réactions :

Julien Moix

(manager de fieldwiz)

«Je suis ici sur demande de la CAF pour expliquer le fonctionnement de ce kit fieldwiz. La CAF voit loin et veut aider ses équipes à travers cette technologique très avancée. Le fieldwiz aide les équipes dans quatre volets différents. Tout d’abord, il y a le suivi sur le plan médical. Le volet physique. Sur le plan tactique, il permet aux entraîneurs d’améliorer le positionnement des joueurs. Et enfin, il y a aussi le volet psychologique car il permet à l’entraîneur d’instaurer une concurrence saine puisqu’avec le fieldwiz, tous les joueurs travaillent, personne ne peut tricher».

Patrice Beaumelle

(entraîneur-assistant du Maroc)

«C’est un kit très important pour nous. Ça nous permettra de suivre les joueurs sur le plan médical, physique et même tactique. Même nous les entraîneurs, on pourra suivre le positionnement de nos joueurs pour ensuite opérer les réglages durant les entraînements. Je tiens à remercier la CAF pour cette initiative louable».

Mohamed Aboela

(médecin chef de l’équipe d’Egypte):

«Sur le plan médical, ce kit est intéressant. Ça permet aux médecins de suivre les joueurs et l’évolution de leur état de santé. C’est une bonne chose, ça nous permet de progresser en Afrique en nous appuyant sur la technologie».