Les junior-entreprises, un vivier de talents au service des projets stratégiques du Royaume

Les junior-entreprises (JE) constituent un vivier de talents capables de contribuer activement aux initiatives et projets stratégiques du Royaume, a affirmé le fondateur et président d'honneur de la Confédération des junior-entreprises marocaines (CJEM), Omar Benmoussa.



Ces associations estudiantines à vocation pédagogique et économique, à but non lucratif, peuvent apporter un soutien concret dans la mise en œuvre de projets liés à des secteurs clés, grâce à leur expertise pointue et à leur approche innovante, a expliqué M. Benmoussa dans une interview accordée à la MAP.



Les JE, a-t-il soutenu, peuvent développer des solutions numériques facilitant l’accès aux soins ou l’optimisation des processus hospitaliers et proposer des études d’impact et des solutions de gestion durable des ressources, en matière d’environnement.



M. Benmoussa, qui est également président de la commission de développement stratégique à la CJEM, a noté que le secteur de l’éducation bénéficie également de leur contribution à travers la mise en place de plateformes d’apprentissage digital et de dispositifs pédagogiques novateurs, précisant que dans le domaine de la transformation numérique, les JE jouent un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises et des institutions dans leur transition vers des modèles technologiques plus agiles.



Selon lui, pour se différencier et être compétitive, une junior-entreprise doit faire preuve d'agilité et d’excellence académique, en capitalisant sur "la rigueur scientifique" des étudiants et en adoptant "une approche innovante et proactive" leur permettant de proposer des solutions sur mesure et à forte valeur ajoutée.



Et d'ajouter : "Ensuite, la spécialisation dans des niches porteuses, telles que la transformation numérique, la transition énergétique ou l’intelligence artificielle, leur permet de se démarquer et d’offrir un savoir-faire pointu".



M. Benmoussa a, parallèlement, insisté sur l'importance d'une stratégie de communication efficace, combinée à une qualité de service irréprochable, en vue de favoriser la construction d’une réputation solide et la fidélisation des clients.