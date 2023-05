Les jeunes diplômés et les défis de l’employabilité

Le Forum des entreprises de l’Ecole nationale de commerce et de gestion "ENCG" - Fès au titre de l'année 2023, a démarré ses travaux mardi à Fès, sous le thème "Les jeunes diplômés de Fès-Meknès et les défis de l’employabilité".



Initié par l’ENCG, relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA), ce forum de deux jours a pour objectifs de favoriser les rencontres entre les étudiants et les entreprises et de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, rapporte la MAP.



S’exprimant à cette occasion, le vice-président de l’USMBA, chargé des affaires académiques et pédagogiques, Abdelrhani Elachqar, a mis l’accent sur le rôle primordial que devrait jouer l'université face aux enjeux sociaux, économiques et écologiques.



"Si la transmission des connaissances et du savoir est la mission première de l'université, que nous réalisons d'ailleurs avec excellence, leur application au sein de la société actuelle et future soulève un certain nombre de défis", a-t-il relevé.



Le vice-président de l’USMBA a également fait savoir que les changements sociétaux induits par la mondialisation et l'émergence d'une économie fondée sur la connaissance ainsi que la révolution technologique et industrielle dominée de plus en plus par l'intelligence artificielle, impactent considérablement les missions de l'université contemporaine, qui se trouve face à de nouvelles exigences en matière de formation qui est confrontée surtout au paradigme de la professionnalisation.



L'université, a-t-il dit, ne se départira jamais de son rôle fondateur de production et de préservation de la connaissance, mais elle doit répondre également aujourd'hui aux attentes socio-économiques fortes qui se traduisent par des exigences de performance, de rapidité et d'adaptabilité, en lien avec l'imprévisibilité croissante et les incertitudes induites par la flexibilisation du monde du travail.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur par intérim de l'ENCG-Fès, Abderrazzak El Abbadi, a souligné l’importance cruciale du forum, un espace destiné à rapprocher les distances entre les entreprises et l’ENCG pour permettre à ces unités de production de s’informer des compétences et des talents scientifiques et techniques des futurs lauréats et de contribuer à leur encadrement et leur formation.



Mettant en valeur la thématique débattue, à savoir "Les jeunes diplômés de Fès-Meknès et les défis de l’employabilité", M. El Abbadi a fait savoir que la question de l’employabilité des jeunes fait partie intégrante du programme gouvernemental et de la stratégie de l’université de Fès.



Cet événement, initié en partenariat avec le club "Pro-Share", rassemble des entreprises de différents secteurs, allant de la finance à l'agroalimentaire en passant par les nouvelles technologies.



Il comprend notamment des conférences, des ateliers et des rencontres pour permettre aux étudiants de mieux comprendre les enjeux du marché du travail et de développer leur réseau professionnel, outre l’aménagement des stands des entreprises pour des entretiens avec les étudiants.