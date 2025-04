Les coopératives féminines au SIAM 2025 : Innovation et durabilité au service de l'économie locale

Les coopératives féminines continuent de capter l'attention au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), grâce à leur participation active et inspirante à cette 17ème édition.



Tout au long de cette semaine, au cœur de cet événement majeur sur l’échiquier agricole mondial, les coopératives, en particulier celles portées par des femmes, ont créé la surprise par leur capacité à innover, à valoriser les produits du terroir et à renforcer l’économie locale, apportant ainsi une contribution concrète à l’autonomisation des femmes rurales.



Leur présence au salon ne se limite pas à l'exposition de produits. C'est aussi une opportunité de tisser des liens avec des distributeurs, de fidéliser une clientèle, de suivre les tendances du marché agricole, et de se positionner dans un environnement hautement concurrentiel.



L'espace dédié aux coopératives a d'ailleurs connu une affluence remarquable. Les visiteurs sont nombreux à être séduits par la qualité et la diversité des produits exposés, reflet du savoir-faire artisanal des femmes marocaines et de leur ingéniosité à faire rayonner leur patrimoine local.



A travers ces stands, ce sont aussi des parcours de vie inspirants qui s’écrivent, notamment ceux de femmes ayant surmonté les contraintes économiques et sociales grâce à l’esprit de solidarité et à la force du collectif.



Parmi les coopératives présentes, la coopérative Riyahine (région de Béni Mellal-Khénifra) incarne parfaitement cette dynamique. Reconnue pour son fameux couscous marocain, avec ses nombreuses variétés, elle a connu un vif succès au salon.



La gérante de cette coopérative, Sanae, confie à la MAP que l’idée initiale est née d’une suggestion de sa mère. De cette intuition simple a émergé un projet solide, soutenu à ses débuts par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui a permis l’acquisition de l’équipement de base.



"Chaque participation au SIAM est une nouvelle étape dans notre parcours", affirme-t-elle, fière du chemin parcouru, ajoutant que sa coopérative ambitionne désormais de développer une gamme sans gluten pour répondre à une demande croissante, tout en préparant une expansion vers de nouveaux marchés.



Autre témoignage fort dans l'espace consacré aux coopératives, est celui de Nadia, responsable de la coopérative Dima Escargot de la région de Souss-Massa. "Le SIAM représente bien plus qu’un simple salon. C’est une véritable plateforme de visibilité et de rencontres", explique-t-elle.



La coopérative de Nadia mise sur la bave d’escargot comme ingrédient principal dans la fabrication de cosmétiques naturels. Pour elle, cette participation reflète un engagement fort en faveur de l’innovation, et ouvre de belles perspectives de croissance sur les marchés national et international.



Dans les provinces du Sud du Royaume, la coopérative féminine "Basmat Ibdaâ Sahara" se distingue par la valorisation des ressources issues du dromadaire. Fondée en 2019 avec des moyens modestes, elle a commencé avec la production de savon au lait de chamelle avant d’élargir sa gamme à d'autres produits cosmétiques et alimentaires, comme le khlii ou la viande séchée.



Sa présidente, Aamar Ghalana, souligne que l’un des objectifs actuels est d’acquérir un local et un agrément sanitaire délivré par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) pour structurer davantage la production. "Le SIAM est une chance pour dépasser l’un des plus grands obstacles que rencontrent les coopératives : l’accès au marché", explique-t-elle.



Elle insiste sur l’importance de cet événement d'envergure, préparé minutieusement tout au long de l’année, comme levier pour améliorer les débouchés, notamment vers les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Tanger.



Au total, ce sont plus de 500 coopératives qui prennent part cette année au SIAM, mettant en avant une riche palette de produits du terroir marocain (huiles, couscous, plantes médicinales et aromatiques, miel, produits à base d’argan, …).

Une diversité qui témoigne de la vitalité du tissu coopératif national et de son rôle croissant dans l’économie agricole du Royaume.



Le SIAM s’impose ainsi comme une vitrine essentielle pour ces structures qui innovent tout en préservant les savoirs traditionnels, et qui, grâce à leur résilience et leur créativité, bâtissent les fondations d’un développement plus inclusif et durable.



Par Mbarek Bahy (MAP)