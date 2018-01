Les atouts du Maroc pour organiser la Coupe du monde 2026 soulignés devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

La délégation marocaine à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) qui tient actuellement sa session ordinaire à Strasbourg, a mis en avant mercredi les atouts du Maroc pour organiser la Coupe du monde de football en 2026.

"Le Maroc est en mesure d'assurer la réussite de cette compétition prestigieuse, comme il a réussi, par le passé, à gagner le pari de mener à bien l'organisation d'importantes manifestations", a affirmé le député Allal Amraoui, membre de la délégation marocaine, lors d'une réunion de l’APCE consacrée à "la gouvernance dans le monde du sport".

La candidature du Maroc est, de plus, confortée, a-t-il dit, par "de sérieux atouts", notamment sa proximité géographique, étant "un carrefour entre l’Afrique et l’Europe, entre l’Orient et l’Occident. Il est facile pour les fans d’accéder et de se déplacer dans un seul fuseau horaire". Cette candidature est également soutenue par la vocation du Royaume en tant que "pays pourvoyeur de paix et de stabilité dans son voisinage euro-méditerranéen".

Le député marocain a rappelé à cette occasion la déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino qui reconnaît que le Maroc est "en mesure d’accueillir la Coupe du monde de football eu égard à ses infrastructures et sa capacité organisationnelle", ou encore l’appel du président de la Confédération africaine à "unir les efforts pour un soutien franc et massif" à la candidature marocaine.

Et de conclure qu’"une Coupe du monde au Maroc pour un tournoi accueillant, passionnant, et authentique dans l’une des nations les plus dynamiques d’Afrique, ce ne sera que justice rendue et une reconnaissance envers le continent africain".

Le comité de candidature pour la Coupe du monde 2026 de football (Mondial-2026) a dévoilé, mardi à Casablanca, le logo de la campagne du Maroc pour obtenir l'organisation de cette importante manifestation.

"Bidding Nation" (Nation candidate), tel est le slogan choisi pour l’identité visuelle du dossier du Royaume, dans laquelle l’étoile verte, symbole de l’unité nationale, occupe une place centrale, avec aux abords des feuilles d’arbre d'un rouge éclatant, apparemment en référence à l’identité plurielle de la Nation.

Dans le cadre de la préparation du dossier de candidature du Royaume du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde de football 2026, la présidence du Comité de candidature du Maroc a été attribuée par SM le Roi Mohammed VI à M. My Hafid Elalamy.

La présentation de la candidature marocaine sera l’occasion de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse, ainsi que les différents atouts du Royaume, de même qu’elle contribuera au rayonnement du Maroc et du continent africain.