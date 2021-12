Lente mais pas moins inquiétante propagation d’Omicron au Maroc

Le variant Omicron dévoile peu à peu ses secrets. De premières données en vie réelle sont désormais disponibles. Elles proviennent d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni, deux pays particulièrement touchés par la vague Omicron. Une nouvelle souche qui n’épargne aucun continent et dont 28 cas ont été recensés au Maroc, en plus de 46 cas suspects. Les autorités sanitaires marocaines demandent aux citoyennes et citoyens d’adhérer “massivement à la campagne nationale de vaccination”. Mais les vaccins actuellement disponibles seront-ils capables de nous protéger du variant Omicron ? Dans un contexte sanitaire de plus en plus tendu, les données en vie réelle publiées par les scientifiques britanniques et sud africains sont précieuses à plus d’un titre. D’abord, ces donnés apportent des informations que ne peuvent apporter les essais cliniques, grâce à un nombre de patients beaucoup plus important et un environnement non contrôlé. Ensuite, elles permettent d'être à peu près sûr et certain que le variant Omicron est plus contagieux que le variant Delta. D’ailleurs, il devrait sans aucun doute devenir prédominant en Europe en janvier 2022. Les chercheurs britanniques estiment la contagiosité du variant Omicron entre 3,2 et 3,7 fois plus élevée que celle qui caractérise le variant Delta. Idéalement, les vaccins ont la capacité d’endiguer la propagation du virus quand bien même cette nouvelle souche est plus contagieuse. Pourtant, si l’on en croit les données en provenance d’Afrique du Sud et de Grande Bretagne, tous les vaccins ne sont pas égaux face au variant Omicron. L’étude britannique en question a pris pour cible 581 cas Omicron, 56.439 cas Delta et 130.867 cas négatifs. Et les résultats sont surprenants. Deux doses du vaccin AstraZeneca n'apporteraient aucune protection contre le variant Omicron, contre 76,2% dans le cas du variant Delta. En revanche, deux doses du vaccin Pfizer-BioNtech seraient efficaces à hauteur de 35%, 15 semaines après la seconde injection. Mais trois doses du vaccin Pfizer-BioNtech montrent, fort heureusement, une efficacité de 75,5%, près de deux semaines après la troisième injection, contre 92,6% pour le variant Delta. L’étude sud-africaine, qui a également été menée sur 58.000 cas suspects du variant Omicron, en plus de 211.000 cas du variant Delta, montre que deux doses du vaccin Pfizer-BioNtech présentent une efficacité de 33% sur l'ensemble des formes de la maladie. A contrario, l'efficacité sur les formes sévères de la maladie serait de 70% après deux doses, quel que soit l'âge des patients. A l’évidence, le vaccin Pfizer-BioNTech représente la meilleure chance de ralentir la progression du virus. D’après l’étude sud-africaine, le vaccin américain pourrait ralentir la course folle de la nouvelle souche du Sars-Cov-2, à la faveur de ses 75% de taux d'efficacité après trois doses. Mais à l’image du serpent qui se mord la queue, l’affaiblissement de l’efficacité du vaccin avec le temps, après l’injection de la troisième dose, propose un autre défi et fait craindre un rebond de l’épidémie, du moins, en attendant la découverte de vaccins adaptés à ce nouveau variant. Des vaccins attendus avec impatience mais qui pourraient également être remis en question avec l’apparition d’une nouvelle souche. Car la fâcheuse impression de vivre des jours sans fin s’accentue depuis l’apparition du nouveau variant Omicron. Le durcissement aux quatre coins du monde des mesures sanitaires mais aussi les rebonds épidémiques nous projettent dans un passé pas si lointain, l’année dernière, lors de l’apparition du variant Delta. A l’époque, le monde était en panique. Une année plus tard, l’état d’urgence planétaire s’est avéré au bout du compte injustifié tant le variant Delta n’était pas plus dangereux que ses prédécesseurs. Va-t-on revivre le même scénario avec le variant Omicron ? Ce ne serait pas étonnant.