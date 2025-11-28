Augmenter la taille du texte
Agadir : interdiction de la récolte et la commercialisation des produits conchylicoles issus de Douira-Sidi R'bat et Imi Ouaddar

Vendredi 28 Novembre 2025

Le secrétariat d'Etat chargé de la Pêche maritime a annoncé, jeudi, l'interdiction de la récolte et la commercialisation des produits conchylicoles issus des zones conchylicoles classées Douira-Sidi R’bat et Imi Ouaddar relevant de la région d'Agadir.
 
Les résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de ces zones dénotent la présence de toxines marines dans les moules à des teneurs dépassant les normes admises, indique le secrétariat d'Etat dans un communiqué.
 
La même source recommande aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).
 
Les produits conchylicoles colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le secrétariat d'Etat.

Libé

Tags : Agadir, commercialisation, Douira-Sidi R'bat, Imi Ouaddar, interdiction de la récolte, produits conchylicoles

