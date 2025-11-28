Agadir : interdiction de la récolte et la commercialisation des produits conchylicoles issus de Douira-Sidi R'bat et Imi Ouaddar

-
Climat des affaires: Le Souss-Massa mise sur l’attractivité des investissements
-
AIF 2025 : Les fonds souverains africains, la clé pour débloquer les investissements privés
-
Les prix à la production dans les industries manufacturières repartent à la hausse
-
Gérone : Présentation des opportunités d’investissement au Maroc
-
AIF 2025 –Rabat : Nécessité de promouvoir les partenariats public-privé pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique
Les résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de ces zones dénotent la présence de toxines marines dans les moules à des teneurs dépassant les normes admises, indique le secrétariat d'Etat dans un communiqué.
La même source recommande aux consommateurs de ne s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels).
Les produits conchylicoles colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le secrétariat d'Etat.