Le projet personnel de l’élève au cœur du Forum de l’information à Essaouira

Et de treize pour le Forum de l’information et de l’aide à l’orientation organisé par la direction provinciale du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Essaouira les 3 et 4 mars courant dans la salle couverte Al Massira sous le thème « L’accès au droit à l’aide à l’orientation est un levier pour le projet personnel de l’élève ».

Trente-six établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle ont pris part cette année à ce forum qui a connu une grande affluence des élèves de la deuxième année baccalauréat issus des dix lycées de la province. L’Université Cadi Ayyad représentée par douze facultés et instituts, la direction provinciale de la sûreté nationale, l’OFPPT, l’Institut supérieur des professions de l’infirmerie et des techniques de santé, l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, l’Institut supérieur de l’art dramatique et de l’animation culturelle, Dar Al Hadith Al Hassania, le département de la langue amazighe à l’Université Ibnou Zohr d’Agadir, entre autres, ont tous été à l’heure de ce forum qui n’a pas laissé indifférents les élèves de la première année Bac ainsi que ceux du tronc commun venus en masse découvrir les offres de formation et d’intégration professionnelle au-delà du Bac.

D’après les organisateurs du forum, le slogan choisi met en relief le droit de l’élève à l’aide à l’orientation tout en le liant au processus d’élaboration et de consolidation de son projet personnel constituant désormais le fil de pertinence de toutes les interventions dans le domaine de l’information et de l’aide à l’orientation.

En parallèle au salon des instituts de formation et d’enseignement supérieur, six rencontres ont été organisées en faveur des élèves et de leurs parents et tuteurs. Mohammed Nabigh, chef du Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle, a communiqué avec les élèves et les membres des APTE d’Essaouira autour du projet «Instauration d’un système efficient, précoce et actif d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire ». Samir Meziane, inspecteur en orientation, a, de son côté, opté pour une communication interactive avec les élèves autour du thème «Processus du choix et de prise de décision après le Bac».

Les offres de formation des différents instituts supérieurs ont fait l’objet de quatre séances de communication : « Les offres de formation de l’Université Cadi Ayyad » animée par Leila Abghach chargée du service d’orientation « L’offre de formation de l’OFPPT » modérée par Salim Regragui directeur pédagogique de l’Institut spécialisé des sciences appliquées, « Offre de formation du département de la langue amazighe et perspectives d’intégration professionnelle » animée par Hicham Hassoun, « Communication autour de l’offre de formation de l’Institut supérieur de l’art dramatique et de l’animation culturelle » modérée par Imane Rachdi.

Le forum, organisé avec le soutien des conseils provincial et municipal d’Essaouira, fait suite aux activités qu’ont connues les collèges et lycées d’Essaouira les 5, 6 et 7 février 2020 à l’occasion de la première édition des journées de communication autour du «Droit à l’aide à l’orientation », initiée par la direction provinciale au profit de 30 mille élèves.