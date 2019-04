Le progrès réalisé par le Maroc dans le domaine de la numérisation mis en lumière à Errachidia

Les participants à une table ronde organisée par le Centre international des études et recherche scientifique, ont mis en avant, récemment à Errachidia, le grand progrès réalisé par le Maroc dans le domaine de la numérisation.

Les participants à cette table ronde programmée dans le cadre d'une rencontre internationale sur ''La smart city, les différends numériques, et la protection de l'environnement digital'', ont ajouté que le Maroc a lancé une série de projets et de services électroniques visant à faciliter les procédures administratives et à rapprocher l'administration des citoyens et des entreprises.

Dans son intervention, rapporte la MAP, l'académicien Abdellah Slimani, a relevé que parmi les aspects de ce progrès, figurent l'adoption de plateformes électroniques pour nombre de métiers judiciaires, tels que les avocats, les notaires, les adouls ainsi que les comptables en vue d'accélérer et faciliter les procédures administratives, outre l'entrée en fonction de plateformes électroniques fiscales, de services bancaires à distance, ainsi que la prochaine adoption du système de la facturation numérique.

Au rang de ces progrès figurent également la création de l'Agence du développement numérique qui jouit d'un rôle de taille en matière d'orientation et d'activation de ''la stratégie Maroc numérique'', notamment en ce qui concerne les projets de la e-administration, outre l'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le domaine du digital.

De son côté, le professeur Samir El Aakil, a indiqué que l'adoption de la numérisation dans l'ensemble des secteurs et domaines stratégiques s'impose aujourd'hui plus que jamais, eu égard au progrès scientifique et technologique accéléré, et aux grands défis imposés à l'ère actuelle, préconisant dans ce sens de tirer profit des expériences réussies et développées dans nombre de pays européens et asiatiques leaders dans le domaine du numérique.

Le chercheur Youssef Sadik, a estimé, quant à lui, qu'il appartient aux gestionnaires de la chose locale dans les différentes villes du Royaume de favoriser la mise en oeuvre de services numériques, ainsi que les nouvelles technologies afin de répondre aux exigences des villes et des besoins accélérés, et ce dans l'optique d'être au diapason des évolutions technologiques actuelles, et d'offrir aux citoyens des prestations de service de qualité et transparentes.

L'expert et l'académicien égyptien, Walid Bayoumi a passé en revue les principales caractéristiques et spécificités des smart cities notamment, la garantie de prestations de service de qualité supérieure au profit des citoyens auprès des différentes administrations publiques.

Il s'agit aussi de garantir des infrastructures de communication très développées, de faciliter les transactions bancaires numériques, les transferts, et le e-paiement des factures et des taxes, outre l'installation de caméras de surveillance dans différents coins de la ville afin de lutter efficacement contre le crime et de préserver la sécurité et l'ordre public.