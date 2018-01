Le président de la Fédération ivoirienne sur la sellette

La Fédération ivoirienne de foot (FIF) est en pleines turbulences: des clubs et plusieurs groupements d'intérêts veulent une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la FIF, après l'échec des Ivoiriens dans les qualifications au Mondial-2018.

La fédération a elle-même annoncé mercredi avoir reçu une telle demande le 29 décembre, émanant de 38 des 76 clubs de 1re, 2e et 3e division, ainsi que de quatre "groupements d'intérêts membres de la FIF".

"Nous avons fait le constat de la régression de notre football, et nous reprochons à Sidy Diallo son manque de vision. Nous dénonçons sa gestion opaque. Nous demandons sa démission, il n'a pas le coffre pour diriger la Fédération, l'habit est trop grand pour lui", avait déclaré en décembre à l'AFP un des chefs de file des contestataires, Salif Bictogo, président du Stella Club d'Adjamé.

Parallèlement, l'ex-buteur Didier Drogba, qui n'est pas en lien avec les frondeurs, a mis les pieds dans le plat sur RFI: "La fédération doit tirer un bilan de cet échec. Il faut revoir toute la stratégie du football ivoirien. Il faut des états généraux. Tous les acteurs doivent être impliqués", a-t-il dit.