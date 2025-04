Le président de l’UPJ salue les actions de SM le Roi en faveur des questions de la jeunesse

Le président de l’Union panafricaine de la jeunesse (UPJ) Moumouni Dialla a salué les actions entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’intérêt porté par le Souverain aux questions de la jeunesse.



"SM le Roi accorde une grande importance aux questions de la jeunesse", a souligné M. Dialla dans une déclaration en marge de l’ouverture jeudi à Addis-Abeba du sommet panafricain sur le leadership des jeunes 2025 (panafricain youth leadership summit).

Il a aussi tenu à exprimer ses remerciements au Maroc qui abrite le siège de l’UPJ, relevant que de ce fait, le Royaume est le plus grand partenaire de l’Union.



M. Dialla a aussi noté que grâce à ce soutien l'UPJ peut jouer un rôle remarquable partout en Afrique et favoriser la mise en place d'un écosystème favorable à l'épanouissement des Africains en général et de la jeunesse africaine en particulier.



Le président de l'UPJ a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de l’engagement des jeunes en faveur de l’unité africaine, de la construction d'une "Afrique prospère, d’une Afrique de solidarité et d'une Afrique de développement".



Co-organisé par le gouvernement éthiopien et l'UPJ, ce sommet a pour objectif de renforcer la participation des jeunes africains aux efforts visant à construire une paix prospère et durable en Afrique.



Le sommet débattra de diverses questions visant à responsabiliser les jeunes africains, telles que la diplomatie, tout en les incitant à défendre les intérêts de l’Afrique sur la scène internationale.



La cérémonie d’ouverture de ce sommet s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’hammedi.