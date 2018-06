Le développement intégré des provinces du Sud en débat Colloque à Dakhla le 28 juin

Dakhla abritera le 28 juin un colloque sur «Le développement intégré des provinces du Sud», à l'initiative de la Chambre des conseillers, en coordination avec les régions et provinces du Sud du Royaume.

Cette rencontre, qui sera organisée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, et en application des recommandations du Forum parlementaire des régions, vise à examiner l'état d'avancement des projets programmés dans le cadre de la stratégie de dynamisation de ce modèle de développement, deux ans après sa mise en oeuvre (2016), indique un communiqué de la Chambre.

Les participants vont débattre, à cette occasion, de plusieurs axes ayant trait au développement intégré des provinces du Sud dans ses volets socioéconomique, territorial, écologique et des droits de l'Homme, ajoute la même source.

Le modèle de développement des provinces du Sud, dont le coup d'envoi a été donné par le Souverain en 2015 à Laâyoune, à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, constitue un mécanisme idéal pour l'accélération de la régionalisation avancée, en tant que levier de promotion du développement global et intégré des provinces du Sud.

Le Forum parlementaire des régions, organisé chaque année par la Chambre des conseillers, constitue un cadre institutionnel de coordination et de réflexion commune pour une mise en oeuvre saine du chantier de la régionalisation avancée, compte tenu de la composition politique, territoriale, économique, professionnelle et syndicale de la Chambre, qui en fait un Parlement et une voix des régions par excellence.