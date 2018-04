Le derby casablancais à l’honneur de la 25ème journée du championnat

La 25e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro1 qui se déroule en cette fin de semaine est marquée par le derby casablancais entre le RCA et le WAC, mais aussi par la délocalisation de bon nombre de rencontres à cause de la visite de la commission « TASK FORCE » à notre pays.

Ainsi, à partir de 16h de ce samedi, le Complexe Mohammed V à Casablanca vibrera au rythme de la rencontre qui opposera le Raja au Wydad. Considéré comme l’un des dix meilleurs derbys du monde, ce match drainera les grandes foules et sera sans doute suivi par des millions de spectateurs qui attendent beaucoup de cette confrontation mettant aux prises deux clubs qui occupent la même place au classement avec 36 points chacun.

Les hommes de Garrido, avec deux matchs en retard, comptent énormément sur la victoire pour se rapprocher davantage du peloton de tête. Un objectif que visent aussi les coéquipiers de Laâroubi qui, à quelques journées de la fin de l’exercice, n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent rester dans la course au titre.

A 18h, la RSB accueille le CRA au stade municipal de Berkane. Les locaux, sans pression puisque occupant le milieu du tableau, ont besoin d’une victoire qui leur donnera plus de motivation pour leur parcours continental. En face, le CRA n’est pas encore sorti de l’auberge et un mauvais résultat risque de semer le doute au sein de l’équipe pour le reste de la compétition.

A 20h30, l’AS FAR reçoit l’OCS au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Si les locaux aspirent à finir la saison parmi les clubs du haut du tableau, les Safiots voient plus loin et visent une participation africaine. Ils sont en train de réussir une belle saison, et ce malgré, selon eux, les erreurs arbitrales qui les ont pénalisés à plusieurs reprises.

Pour ce qui est des rencontres de dimanche, le RAC accueille le MAT au stade Père Jégo à partir de 16h. Un match plutôt difficile pour les locaux qui doivent faire face à une équipe qui cumule les victoires et qui vise les trois points pour fuir la zone de relègation. 14èmes au classement avec 23 points et un match en retard, les Tétouanais sont favoris, mais une surprise n’est pas à écarter face à un RAC qui a contraint les Jdidis au partage des points la semaine dernière.

A 18h, l’OCK reçoit le DHJ au Complexe OCP de Khouribga. Une belle affiche entre deux formations qui priment le jeu plaisant même si les résultats ne suivent pas toujours. Ayant pratiquement assuré leur maintien, les locaux doivent éviter de commettre les mêmes erreurs. De l’autre côté, les hommes de Talib jouent sur deux plans et doivent bien gérer leurs efforts pour aller le plus loin possible dans les deux tableaux.

A 20h, l’IRT reçoit le FUS avec comme objectif creuser l’écart sur ses poursuivants immédiats. Un match difficile pour les deux parties mais la balance pencherait du côté des locaux, intraitables à domicile.

Lundi à 16h, le HUSA reçoit le CAK au stade El Abdi à El Jadida, alors que la rencontre des mal lotis entre le KACM et le RCOZ a été reportée.