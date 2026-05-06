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6ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo

Mercredi 6 Mai 2026

6ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo
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Le coup d’envoi de la 6èmeédition du Trophée international Mohammed VI de Polo a été donné, lundi au Club Polo de la Garde Royale à Souissi à Rabat.

Organisé par la Fédération Royale marocaine de polo, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, cet événement sportif international connaît la participation de six équipes de Polo, dont l'équipe nationale marocaine, aux côtés d'équipes venant de pays de grande renommée dans cette discipline. Il s’agit des Etats-Unis, de la Hongrie, de l’Arabie Saoudite, du Portugal et de la France.

La victoire en match d’ouverture est revenue à l’équipe du Maroc.
Les poloïstes marocains Sidi Mohamed El Mhamdi, Moulay Abdessalam El Hanafi, Taissir Kadiri, Mario Gomez, Zouhir Lachgar et Aziz Outaleb, se sont imposés face à la Hongrie (8 à 6,5).
 
Ce rendez-vous constitue une opportunité de rivaliser avec les grandes écoles internationales de polo, tout en offrant aux passionnés de ce sport une semaine riche en passion et en esprit de compétition.
Le match de classement, et la finale du Trophée, se dérouleront au Club Polo de la Garde Royale à Souissi respectivement les  09 et 10 mai 2026, tandis que les matchs éliminatoires auront lieu au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah, les 05, 06, 07 et 08 mai 2026.

Au-delà de sa dimension sportive, la 6ème édition du Trophée international Mohammed VI de Polo incarne la vision ambitieuse du Royaume du Maroc de promouvoir la pratique du polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les pays participants à cette prestigieuse manifestation.

Libé
Mercredi 6 Mai 2026

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Tags : 6ème édition, Trophée international Mohammed VI de Polo

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