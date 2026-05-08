Le Raja s’offre le MAS et le fauteuil de leader

Le Raja de Casablanca s’est imposé chez le Maghreb de Fès (2-0), en match de la 19ème journée de la Botola Pro D1 «Inwi» de football, disputé, mercredi.



Les deux buts des Verts ont été inscrits par Kehindi Mathias (20è) et Ayoub El Amloud (54è).

Grâce à cette victoire, le Raja s’empare du fauteuil de leader avec 39 points devant son adversaire du soir.

De son côté, le Wydad de Casablanca a surclassé à domicile le COD Meknès (2-0). Les deux buts des Rouge et Blanc ont été inscrits par Hakim Ziyech (23è, 45è).



Suite à ce résultat, le WAC occupe la 4è place avec 34 points, tandis que leCODM est 7è avec 27 unités.

Quant au FUS de Rabat, il a concédé un nul au stade Moulay El Hassan (1-1) face à l'Ittihad de Tanger.

Les Tangérois ont ouvert le score par Zakaria Kiani à la 16è minute de jeu. Salaheddine Benyachou a égalisé pour les locaux à la 87è minute.

Après ce nul, le FUS reste provisoirement 8è avec 25 points. L'Ittihad de Tanger rejoint la Renaissance Zemamra et le Hassania d'Agadir à la 10è position avec 19 unités.



Les deux derniers matches comptant pour cette journée auront lieu ce soir, avec en premier Olympique Dcheïra-Yacoub El Mansour (19h00), suivi de Kawkab de Marrakech-Renaissance de Zemamra (21h00).

A noter que les confrontations DHJ-HUSA, RSB-UTS et AS FAR-OCS devaient avoir lieu mercredi.

