Le Raja s’offre le MAS et le fauteuil de leader

Les deux buts des Verts ont été inscrits par Kehindi Mathias (20è) et Ayoub El Amloud (54è).
Grâce à cette victoire, le Raja s’empare du fauteuil de leader avec 39 points devant son adversaire du soir.
De son côté, le Wydad de Casablanca a surclassé à domicile le COD Meknès (2-0). Les deux buts des Rouge et Blanc ont été inscrits par Hakim Ziyech (23è, 45è).
Suite à ce résultat, le WAC occupe la 4è place avec 34 points, tandis que leCODM est 7è avec 27 unités.
Quant au FUS de Rabat, il a concédé un nul au stade Moulay El Hassan (1-1) face à l'Ittihad de Tanger.
Les Tangérois ont ouvert le score par Zakaria Kiani à la 16è minute de jeu. Salaheddine Benyachou a égalisé pour les locaux à la 87è minute.
Après ce nul, le FUS reste provisoirement 8è avec 25 points. L'Ittihad de Tanger rejoint la Renaissance Zemamra et le Hassania d'Agadir à la 10è position avec 19 unités.
Les deux derniers matches comptant pour cette journée auront lieu ce soir, avec en premier Olympique Dcheïra-Yacoub El Mansour (19h00), suivi de Kawkab de Marrakech-Renaissance de Zemamra (21h00).
A noter que les confrontations DHJ-HUSA, RSB-UTS et AS FAR-OCS devaient avoir lieu mercredi.