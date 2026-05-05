Tawfik Bentayeb nommé pour le trophée de meilleur joueur

L'attaquant marocain de l'ESTAC Troyes Tawfik Bentayeb, auteur de 18 buts depuis le début de la saison, a été nommé pour le trophée de meilleur joueur de la Ligue 2, a-t-on indiqué auprès de l'Union française des footballeurs professionnels (UNFP).



Actuel meilleur buteur de la deuxième division du championnat français, le jeune footballeur de 24 ans, révélation de l'Union Touarga prêté à Troyes en 2025, figure logiquement dans le Top 5 des meilleurs joueurs de deuxième division pour la saison 2025-2026.



Bentayeb, pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, est l'un des artisans de la montée de son club en Ligue 1 avec 18 réalisations et trois passes décisives en 27 matches disputés. Il s’est notamment distingué par un superbe lob marqué depuis le milieu de terrain lors de la victoire 3-0, samedi dernier, sur la pelouse de Saint-Etienne samedi dernier.



La liste des joueurs retenus pour les trophées de l'UNFP, dont la cérémonie se tiendra le 11 mai à Paris, comprend aussi son coéquipier Martin Adeline, Enzo Bardeli (Dunkerque), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne) et Giovani Versini (Pau FC).



Né en janvier 2002, l'international olympique marocain avait découvert la Ligue 2 à Rodez AF, avant de rejoindre l’été dernier en prêt le club troyen où il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe.

L'ESTAC Troyes, déjà assuré d’être promu dans l'élite, a décroché son titre de champion de France de Ligue 2 samedi lors de la 33e et avant-dernière journée en dominant nettement Laval (4-0). Cette montée vient récompenser un exercice maîtrisé, marqué par une présence constante en tête du classement et une capacité à creuser l’écart lors de la phase décisive du printemps.

