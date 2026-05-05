Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Tawfik Bentayeb nommé pour le trophée de meilleur joueur

Mardi 5 Mai 2026

Tawfik Bentayeb nommé pour le trophée de meilleur joueur
Tawfik Bentayeb nommé pour le trophée de meilleur joueur
Autres articles
L'attaquant marocain de l'ESTAC Troyes Tawfik Bentayeb, auteur de 18 buts depuis le début de la saison, a été nommé pour le trophée de meilleur joueur de la Ligue 2, a-t-on indiqué auprès de l'Union française des footballeurs professionnels (UNFP).

Actuel meilleur buteur de la deuxième division du championnat français, le jeune footballeur de 24 ans, révélation de l'Union Touarga prêté à Troyes en 2025, figure logiquement dans le Top 5 des meilleurs joueurs de deuxième division pour la saison 2025-2026.

Bentayeb, pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, est l'un des artisans de la montée de son club en Ligue 1 avec 18 réalisations et trois passes décisives en 27 matches disputés. Il s’est notamment distingué par un superbe lob marqué depuis le milieu de terrain lors de la victoire 3-0, samedi dernier, sur la pelouse de Saint-Etienne samedi dernier.

La liste des joueurs retenus pour les trophées de l'UNFP, dont la cérémonie se tiendra le 11 mai à Paris, comprend aussi son coéquipier Martin Adeline, Enzo Bardeli (Dunkerque), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne) et Giovani Versini (Pau FC).

Né en janvier 2002, l'international olympique marocain avait découvert la Ligue 2 à Rodez AF, avant de rejoindre l’été dernier en prêt le club troyen où il s'est imposé comme un élément clé de l'équipe.
L'ESTAC Troyes, déjà assuré d’être promu dans l'élite, a décroché son titre de champion de France de Ligue 2 samedi lors de la 33e et avant-dernière journée en dominant nettement Laval (4-0). Cette montée vient récompenser un exercice maîtrisé, marqué par une présence constante en tête du classement et une capacité à creuser l’écart lors de la phase décisive du printemps.
 

Libé

Lu 81 fois

Tags : nomination, Tawfik Bentayeb, trophée de meilleur joueur

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication