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Botola Pro D1 : Bonnes opérations du HUSA et du KACM

Mercredi 6 Mai 2026

Botola Pro D1 : Bonnes opérations du HUSA et du KACM
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Le Hassania d’Agadir s’est imposé, lundi, au stade municipal à Berrechid, face à l’Olympic Safi (2-1), en match de la 18è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les buts des locaux ont été inscrits par Baba Bello Ilou, auteur d'un doublé (58è, 61è). Moussa Koné avait ouvert le score pour l’OCS.
Grâce à cette victoire, le HUSA occupe la 11è place avec 19 points, alors que l’Olympic Safi est 15ème avec 12 unités.

Le Kawkab de Marrakech n’a pas été en reste en disposant à domicile de l’Olympique Dcheira (2-1), en match de clôture de la 18è journée.
Les visiteurs ont ouvert le score à la 6è minute de jeu par Reda Abardi. Claude Gnolou a égalisé pour le KACM à la 34è minute en transformant un penalty, avant que Nadir Lougmani ne double la mise pour les Marrakchis à la 75è minute.

A la faveur de cette victoire, le Kawkab occupe la 9è place avec 23 points, tandis que l’OD est 13è avec 16 unités.
Quant au club de l’Union Yaacoub El Mansour, il a concédé un nul (1-1) devant la Renaissance de Berkane, dans un match disputé au stade olympique de Rabat.

Les locaux ont ouvert le score par Ismail Kandous (20è, CSC). La RS Berkane a égalisé à la 84è minute par Imad Riahi.
Après ce nul, la RS Berkane occupe la 5è place avec 31 points. L’USYM est avant-dernière avec 12 unités.

Libé

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Tags : Botola Pro D1, HUSA, KACM

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