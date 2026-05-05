Ezzalzouli buteur et passeur décisif

Buteur et passeur décisif, l’international marocain Abdessamad Ezzalzouli a livré une prestation de haut niveau, dimanche, contribuant à la victoire du Real Betis sur sa pelouse face au Real Oviedo (3-1), lors de la 34e journée de Liga.



Portée par un doublé de Cucho Hernández et une réalisation d’Ezzalzouli, la formation andalouse s’est imposée au terme d’une rencontre disputée, engrangeant un succès précieux dans la course aux places européennes.

Les hommes de Manuel Pellegrini consolident ainsi leur cinquième position, tandis que les Asturiens, lanterne rouge, restent plongés dans une situation critique aux portes de la relégation.



Le gardien du Betis, Álvaro Valles, s’est illustré dès l’entame en réalisant trois interventions décisives durant les dix premières minutes, face à une équipe d’Oviedo entreprenante, notamment sur une tentative dangereuse de Reina à l’entrée de la surface (9e).



Malgré cette domination initiale, le Betis a ouvert le score contre le cours du jeu : servi par Cucho Hernández, Bellerín a débordé sur le flanc droit avant d’adresser un centre à ras de terre, mal dégagé par Dani Calvo, dont le ballon a été repris par l’attaquant colombien au point de penalty.



Juste avant la pause, une perte de balle de Colombatto dans une zone sensible a permis aux locaux de lancer une contre-attaque conclue par Ezzalzouli au second poteau, sur une offrande d’Antony.

Au retour des vestiaires, un but de Fede Viñas a été refusé pour un hors-jeu très limite, privant Oviedo d’une réduction du score. Dans la foulée, le Betis a de nouveau frappé en contre, Cucho Hernández inscrivant son deuxième but après un centre décisif d’Ezzalzouli venu de la gauche.

