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Bilal Nadir dans le viseur du RC Strasbourg

Vendredi 8 Mai 2026

Bilal Nadir dans le viseur du RC Strasbourg
Bilal Nadir dans le viseur du RC Strasbourg
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L'international olympique marocain Bilal Nadir, en fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, est suivi attentivement par le Racing Strasbourg pour un éventuel recrutement lors du mercato estival, rapporte le site sportif Africa Foot.

Le club alsacien explore la piste d’une continuité en Ligue 1 du milieu de terrain de l’OM, souligne la même source, précisant que le volet économique "figure désormais au centre des discussions".
 
"Plusieurs clubs européens affichent leur intérêt en vue d’un recrutement libre du joueur", alors qu’aucun accord de prolongation n’a été jusqu’à présent trouvé avec Marseille, relève-t-on.

Arrivé à Marseille en 2021 en provenance de Nice, Nadir a vu son intégration dans l’effectif marseillais ralentie par une grave blessure au genou qui a impacté sa progression et son statut au sein du club phocéen.
Le profil du jeune milieu offensif, poursuit Africa Foot, "continue de susciter l’intérêt en Europe et séduit par sa qualité technique et son adaptation potentielle à un projet basé sur la jeunesse". Parmi les clubs qui s’intéressent à l’ancien niçois, la publication cite Girona, Villarreal (Liga) et Leeds United (Premier League) qui se positionnent tous pour une possible offre de recrutement.

Depuis le début de la saison en cours, il a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives.
En sélection, le joueur de l'OM a été retenu en novembre 2023 parmi les 26 joueurs de l'équipe olympique marocaine pour disputer les deux confrontations amicales face aux sélections danoise et américaine.

Libé

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Tags : Bilal Nadir, RC Strasbourg

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