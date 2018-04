Le club mexicain de Chivas remporte la Ligue des champions de la Concacaf

Le club mexicain de Chivas a remporté la Ligue des champions de la Concacaf face à l'équipe canadienne de Toronto FC aux tirs au but (4 tab à 2) à l'issue de la finale retour mercredi soir à Guadalajara. Battu à l'aller à domicile (2-1), Toronto, sacré champion MLS pour la première fois en décembre, a rendu la monnaie de sa pièce au Chivas en s'imposant à son tour 2 à 1. Le Toronto FC tentait de devenir la première équipe canadienne de l'histoire à remporter le titre mais le club mexicain s'est finalement imposé aux tirs au but pour l'emporter devant ses partisans. Comme à Toronto la semaine dernière en match aller, ce sont les Chivas qui ont ouvert la marque dès la 19e minute par Orbelin Pineda. Six minutes plus tard, Jozy Altidore a égalisé avant que l'attaquant italien Sebastian Giovinco ne donne l’avantage à l'équipe canadienne à la 44e en décochant un tir à l’entrée de la surface de réparation qui a battu le gardien mexicain. A égalité 3-3 après 90 minutes de jeu, les deux équipes ont été contraintes de disputer les tirs au but pour déterminer le gagnant.

Le Chivas a converti ses quatre tentatives, alors que les Canadiens ont échoué à deux reprises. Avec ce sacre, Chivas a confirmé la suprématie mexicaine sur l'épreuve-phare de la Concacaf qui n'a plus échappé à un club mexicain depuis 2006. Chivas représentera la MSL à la Coupe du monde des club de la FIFA qui aura lieu aux Emirats arabes unis.