Le club Al-Hilal présente son nouveau joueur Achraf Bencherki

Le club Al-Hilal Saudi, leader du championnat d'Arabie Saoudite de football, a présenté, mercredi soir à Riyad, l'international marocain Achraf Bencherki qui vient d’enrichir l’effectif de cette équipe.

Lors d'une conférence de presse tenue à cet effet, l’international marocain a exprimé sa joie de rejoindre Al Hilal, l’un des plus prestigieux clubs aux Championnats local et asiatique, faisant part de sa détermination à signer de belles performances lors des matches de cette équipe.

Al Hilal Saudi est un grand club au sein duquel tout joueur espère évoluer, a-t-il estimé, rappelant que plusieurs joueurs marocains ont porté le maillot de cette formation avant de poursuivre leur carrière footballistique en Europe.

S’agissant du prochain match qui devait oppose jeudi Al Hilal au club Al-Nassr au stade du Prince Faisal Ben Fahd à Riyad, en ouverture de la 21è journée du Championnat d’Arabie Saoudite, le joueur marocain a relevé l’importance de cette rencontre, la première avec son nouveau club, formulant le vœu de voir Al Hilal remporter ce match.

L’administration d’Al Hilal avait annoncé avoir signé avec l’attaquant marocain Achraf Bencherki pour trois saisons après le succès des négociations relatives à son transfert du Wydad de Casablanca.

Bencherki (23 ans) a entamé sa carrière avec le club du MAS de Fès avant de rejoindre le Wydad de Casablanca avec lequel il a remporté la Ligue des champions d'Afrique, en novembre dernier aux dépens d’Al Ahly d’Egypte.

Bencherki a également joué le match décisif opposant la sélection du Maroc à son homologue de Côte d'Ivoire pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe du Monde Russie 2018, qui a permis aux Lions de l’Atlas de décrocher leur billet pour le mondial après leur victoire à Abidjan (2-0).

Bencherki a fait également partie de l’équipe nationale des joueurs locaux qui a remporté la 5ème édition du CHAN 2018 qui a eu lieu dernièrement au Maroc.