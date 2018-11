Le championnat D1 de football arrive à son premier tiers

Le championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se poursuit en cette fin de semaine avec seulement trois confrontations au programme, sachant que la rencontre qui a opposé le MAT au CAYB pour le compte de cette même journée mercredi dernier s’est soldée par la victoire des Tétouanais par deux buts à zéro.

Pour ce qui est des matchs de ce samedi, l’ASFAR reçoit l’Olympique de Safi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à 15h. Un test plutôt difficile pour les locaux qui sont dans une situation peu confortable et qui risquent, en cas de mauvais résultat, de s’enliser davantage en bas du tableau. En face, troisièmes au classement, les hommes de Dmii tenteront de rester dans le peloton de tête.

A Khouribga, l’Olympique local accueille le KACM à 17h au Complexe sportif de l’OCP. Avant-derniers au classement général avec 9 points, les Phosphatiers n’auront d’autre choix que la victoire s’ils veulent sortir d’une tourmente qui n’a fait que trop durer et qui risque de coûter sa place à Benhachem qui est sur la sellette depuis quelque temps. Pour sa part, le KACM n’est pas mieux loti. Avec trois défaites successives et un nul lors des quatre derniers matchs, Faouzi Jamal serait dans de beaux draps en cas d’un mauvais résultat.

Dimanche à 17h00, le DHJ reçoit au stade El Abdi d’El Jadida le Mouloudia d’Oujda. Disposant d’un petit point d’avance sur leur adversaire du jour et de deux matchs en retard, les Doukkalis n’auront pas la tâche facile face au MCO qui s’est ressaisi lors des dernières journées.

Une confrontation équilibrée entre les deux formations même si la balance penche davantage du côté des locaux qui auront l’appui du public et l’avantage du terrain.

Mardi 4 décembre, le CRA reçoit à partir de 15h le RCOZ au stade municipal d’Imzouren. Les autres rencontres sont reportées à une date ultérieure.