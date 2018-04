Le WAC renoue avec le succès et le MAT continue son ascension

Le Wydad Athletic Club a battu le Racing Athletic Club de Casablanca (RAC) par 1 but à 0, lors d'un match disputé lundi soir au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, pour le compte de la 23ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Naim Aarab à la 73ème minute de jeu.

Après cette victoire, le WAC grimpe à la 6ème place avec un total de 33 points, tandis que le RAC occupe la dernière place avec 13 points.

Si la relégation ne semble qu’une question de temps pour le RAC, le Moghreb Athlétic de Tétouan continue de se dépenser en vue de sauver sa peau des affres de la D2. Lors de cette manche, il a battu le Chabab Rif d'Al Hoceima par 2 buts à 0 dans un match disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les deux buts de la rencontre ont été l'oeuvre de Zouhair Naim à la 27ème minute de jeu et de Mohamed Makâazi à la 35ème minute.

Après cette troisième victoire consécutive, le Moghreb de Tétouan quitte l'avant-dernière place pour se hisser à la 14ème position avec un total de 23 points, tandis que le Chabab Rif d'Al Hoceima occupe la 11ème place au classement, avec un total de 27 points.

Enfin, lors du troisième match joué lundi, la Renaissance de Berkane a été accrochée à domicile par le Difaâ Hassani El Jadidi.

En dépit de ce nul blanc, le Difaâ a conservé sa 4ème place aux côtés de l'Olympic Safi avec un total de 35 points, alors que la Renaissance de Berkane occupe la 9ème place avec 31 points.

Pour rappel, cette journée a profité pleinement à l’IRT qui a pris le meilleur sur l’OCS (1-0) pour conforter son avance en haut du tableau avec 44 points, soit 4 longueurs d’avance sur le HUSA et 8 sur le Raja qui compte un match en moins contre Chabab Atlas Khénifra.