Le WAC mieux placé que jamais dans la course au titre

S’il y a un club qui a profité pleinement des matches disputés mercredi et comptant pour la 28ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, c’est bel et bien le Wydad qui s’est positionné, mieux que jamais, comme prétendant au titre.

En surclassant le HUSA au Complexe Mohammed V à Casablanca sur le court score de 1 à 0, le WAC a pu réduire l’écart le séparant du leader, l’IRT, qui n’a pu faire mieux qu’un match nul, un partout, du côté du stade El Abdi à El Jadida.

L’Ittihad de Tanger, qui totalise 49 points, ne compte désormais que deux longueurs d’avance sur le Wydad, alors qu’il reste encore deux matches à disputer, bien loin d’être gagnés d’avance pour les deux protagonistes. En effet, lors de la prochaine journée, l’IRT accueillera le MAT, club tiré d’affaires, alors que le WAC se rendra à Safi pour se mesurer à l’Olympic local, formation qui aspire à décrocher le podium et une place qualificative à la Coupe de la CAF. Quant à la dernière journée, elle s’annonce compliquée pour les Tangérois et les Rouges qui auront à croiser le fer avec des mal barrés menacés par la relégation. L’IRT sera à l’épreuve du CRA, rencontre qui pourrait avoir lieu au Complexe Moulay Abdellah, au moment où le WAC recevra le CAK.

Hormis ces deux chocs qui ont concerné le haut du tableau, deux autres matches ont eu lieu ce mercredi ayant mis aux prises des clubs dans de beaux draps avec d’autres bien peinards. Ainsi, au stade municipal de Larache et en l’absence du public, le Chabab d’Al Hoceima s’est contenté du nul blanc devant le Raja, résultat qui n’arrange en aucun cas les affaires des Rifains, 13èmes du classement avec 30 points, soit une unité de plus que le CAK et le KACM, sachant que les carottes sont cuites depuis belle lurette pour le Racing, bon dernier avec 17 points.

Quant à l’OCK, il a pu ramener un nul (1-1) de sa virée à Berkane mais le point glané ne l’éloigne pas pour autant de la zone de turbulences avec un cumul n’excédant pas les 32 points. Autrement dit, à l’issue de cette manche, seul le MAT est parvenu à tirer son épingle du jeu en portant son capital à 36 points, tandis que le RCOZ (34 pts), l’OCK, le CRA, le CAK et le KACM doivent cravacher dur pour assurer leur maintien dans la cour des grands. A commencer par les rencontres de la prochaine journée, à cataloguer comme des matches barrages avec CAK-RCOZ, KACM-CRA et OCK-RAC prévus dimanche. Alors que samedi, place aux postulants au sacre avec IRT-MAT, OCS-WAC, HUSA-DHJ et RCA-RSB, match sans enjeu.

A souligner que le bal de cette journée sera ouvert ce soir par le derby de la capitale entre le FUS et l’ASFAR dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20 heures au Complexe Moulay El Hassan à Rabat.