Le WAC cartonne et le CAK respire

Le Wydad de Casablanca s'est imposé par 4 buts à 1 face au Kawkab de Marrakech, samedi soir en match de la 26ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Les quatre réalisations des Rouge et Blanc ont été l’œuvre de Amine Tighazoui (43è), Mohamed Nahiri (48è, 90è+3) et Mohamed Onajem (88è), alors qu'Abdelilah Amimi (89è) a réduit le score pour les visiteurs.

Après ce score, les champions du Maroc et d’Afrique en titre se hissent provisoirement à la 3è position au classement général avec 40 points, alors que le Kawkab est 11è avec 29 unités.

Auparavant, le Chabab Atlas Khénifra (CAK) s'est imposé, à domicile, par 2 buts à 0, face à l’Olympic Safi (OCS).

Les deux buts des Khénifris ont été signés Halfi Oussama (21è) et Hicham Marchad (75è).

Ce résultat permet au CAK de se hisser à la 13ème position avec 26 points, alors que l’OCS (39 points) laisse filer l’opportunité de rejoindre le Hassania d’Agadir à la deuxième position.

Enfin, le Chabab Rif d'Al Hoceima a été battu (1-2) par le Racing Athletic club de Casablanca (RAC), vendredi au Stade Saniat Rmel à Tétouan.

Le RAC a ouvert le score grâce à Younes Bamoula à la 45ème minute avant que Mohsine Rabib ne marque contre son camp (67è) offrant l'égalisation au Chabab Rif d’Al Hoceima.

L’équipe casablancaise a dû attendre jusqu’au temps additionnel pour arracher la victoire grâce à un penalty généreux transformé par Younes Kandoussi.

Malgré cette victoire, le RAC reste dernier avec 17 points, alors que le Chabab Rif d’Al Hoceima stagne à la 12ème place avec 28 unités.