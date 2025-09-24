Le Suriname réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d'autonomie


Libé
Mercredi 24 Septembre 2025

Le Suriname réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d'autonomie
Autres articles
La République du Suriname a réaffirmé, lundi à New York, son "soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain", ainsi qu’au plan d'autonomie "comme seule base pour une solution politique au différend régional autour de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc".

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires commerciales internationales et de la Coopération du Suriname, Melvin Bouva, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens lundi en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Le communiqué rappelle que "le gouvernement de la République du Suriname a ouvert une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla en mai 2022, dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays".

Le ministre du Suriname a exprimé "la profonde gratitude" de son pays envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI "pour Sa vision d'une coopération Sud-Sud fondée sur le respect mutuel, l'efficacité, la solidarité et le pragmatisme". Il a également "souligné l'importance de cette Vision Royale pour contribuer au développement durable dans la région des Caraïbes grâce à des projets socio-économiques concrets".


Lu 88 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS