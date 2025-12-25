Un hôpital militaire de campagne à Tounfite au profit des populations affectées par le froid

L'hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) déployé à Tounfite (province de Midelt) sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a entamé, lundi, ses services qui consistent à apporter toute l'aide nécessaire aux populations des zones montagneuses face aux rigueurs de l’hiver.



Le déploiement de cette infrastructure de santé s'inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les populations du monde rural, particulièrement celles résidant dans les zones montagneuses confrontées à des conditions climatiques difficiles et à une chute importante des températures en cette période de l'année.



D'une capacité d'accueil d’environ 300 consultations par jour, l'hôpital militaire de campagne établi à Tounfite traduit le souci des Forces Armées Royales (FAR) de venir en aide aux populations les plus exposées aux vagues de froid. A cet effet, les FAR ont mobilisé d'importants moyens matériels et logistiques ainsi que plusieurs staffs composés de médecins, d’infirmiers et de techniciens spécialisés, garantissant une réponse rapide aux besoins médicaux de la population cible.



L'hôpital militaire de campagne à Tounfite dispense un large éventail de prestations médicales spécialisées, couvrant la médecine générale, la médecine interne, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'ORL, la chirurgie dentaire, la chirurgie viscérale, ainsi que la traumatologie.



Cette unité hospitalière dispose d'une large panoplie de services médicaux et d'équipements de pointe, notamment une pharmacie, un service de radiologie, un laboratoire d'analyses médicales, un service des urgences, une salle de réanimation, deux salles d’hospitalisation pour hommes et femmes et un bloc opératoire permettant la prise en charge de divers cas médicaux et chirurgicaux, y compris les urgences.



Et pour élargir l'accès aux soins et de connecter les patients aux médecins spécialistes à distance, l’hôpital militaire de campagne de Tounfite fournit des services de télémédecine permettant de dispenser des consultations médicales en temps réel, en coordination avec les différents hôpitaux militaires.



Dans des déclarations à la MAP, plusieurs bénéficiaires ont fait part de leur pleine satisfaction quant à la qualité des prestations et des services qui leur ont été dispensés par le staff médical, notant que cette action humanitaire leur permet d’accéder à des services de soins diversifiés sans éprouver les difficultés de longs déplacements pour en bénéficier.



Mimoun, originaire de la commune de Tounfite, a indiqué avoir bénéficié d’un examen de diabète approfondi et de médicaments adaptés à son cas, exprimant sa gratitude envers les services des FAR pour l’accueil chaleureux, l’orientation et l’accompagnement.



De son côté, Fatima, venue bénéficier d’un contrôle approfondi de son état de santé suite à une opération chirurgicale d’estomac qu’elle a subie auparavant, s’est dite "heureuse" d'avoir bénéficié d’un lot de médicaments nécessaires à son état de santé, saluant les efforts des équipes médicales et paramédicales mobilisées à cet effet par les FAR.



A rappeler que cette structure médicale fait partie des trois hôpitaux militaires de campagne déployés simultanément par les FAR, sur Hautes Instructions Royales, dans les communes d'Aït M'hammed (province d'Azilal), Ouirgane (province d'Al Haouz) et Tounfite (province de Midelt), pour faire face aux rigueurs de l'hiver.